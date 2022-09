EQS-News: DIC Asset AG verlängert Mietverträge über rund 11.000 qm Handelsfläche im „Neustadt Centrum“ in Halle

EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien

DIC Asset AG verlängert Mietverträge über rund 11.000 qm Handelsfläche im „Neustadt Centrum“ in Halle



19.09.2022 / 07:30 CET/CEST

Presseinformation DIC Asset AG verlängert Mietverträge über rund 11.000 qm Handelsfläche im „Neustadt Centrum“ in Halle Verlängerung mit Ankermieter „mein real“ über 10.200 qm bis 2036

Frühzeitige Verlängerung des Mietvertrags mit „Thalia“ über 700 qm bis 2029

Modernisierung für mehr Energieeffizienz der Flächen Frankfurt am Main,19. September 2022. Die DIC Asset AG („DIC“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat in der Einzelhandelsimmobilie „Neustadt Centrum“ im Eigenbestand die Mietverträge über rund 11.000 qm Handelsfläche langfristig verlängert. Mit dem Ankermieter „mein real“ (ehemals „real“) unterzeichnete die DIC einen Mietvertrag über rund 10.200 qm Handelsfläche bis zum Jahr 2036. Beide Unternehmen haben umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Handelsfläche beschlossen. Der Buchhändler „Thalia“ hat seinen Vertrag über eine Fläche von 700 qm für weitere sechs Jahre verlängert. Der Mieter wird die komplette Beleuchtung auf LED umstellen. „Wenn langjährige Mieter ihre Verträge mit uns verlängern, ist das ein Beweis, dass wir zuverlässige und kreative Partner sind und das geschätzt wird. Wir freuen uns, dass wir mit beiden Mietern auch Investitionen in mehr Nachhaltigkeit vereinbaren konnten. Wir werden unseren Weg zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Portfolio weitergehen und unsere Immobilien konsequent hin zu mehr Energieeffizienz entwickeln“, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. DIC hat im „Neustadt Centrum“ bereits vor Verlängerung der Verträge ressourcenschonende Umbaumaßnahmen begonnen und die Beleuchtung des Parkhauses auf LED umgestellt. Kosten und Verbrauch konnten dadurch um über 50% verringert werden. „Was uns an DIC überzeugt, ist einen Partner zu haben, der zum einen mit Schnelligkeit und Kreativität unsere Ansprüche erkennt und realisiert und zum anderen in Sachen Nachhaltigkeit ein absoluter Vorreiter ist. Gerade in diesen Zeiten schafft die DIC mit Investitionen in die Energieeffizienz eines Gebäudes hochattraktive Flächen für energieintensive Unternehmen wie den Lebensmittelhandel“, sagt Karsten Pudzich, Manager bei „mein real“. Das multifunktionale Shopping-Center wurde im Jahr 2000 eröffnet. Es bietet den Kunden aus der Region neben Handel, Gastronomie und einem modernen Multiplexkino mit acht Kinosälen auch Arztpraxen und weitere Dienstleistungen. Die Gesamtfläche beträgt 30.700 qm bei einer EPRA-Leerstandsquote von 1,8%. Im eigenen Parkhaus befinden sich ca. 933 Stellplätze. Pro Tag frequentieren im Schnitt rund 12.000 Besucher aus dem Einzugsgebiet das „Neustadt Centrum“. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

