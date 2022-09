Ford warnt und Renditen steigen weiter | Futures unter Druck

Leicht anziehende Renditen bei US-Staatsanleihen und der feste US-Dollar belasten die Futures genauso, wie die Gewinnwarnung von Ford. Im Vorfeld der morgigen FED-Entscheidung sind die Renditen 2-jähriger Staatsanleihen auf jetzt fast 4% gestiegen, mit den Renditen 10-jähriger Staatsanleihen heute Morgen bei 3,54%. Die höchsten Niveaus in über 10 Jahren. J.P. Morgan geht davon aus, dass 2-jährige Staatsanleihen Anfang 2023 bei 4,25% den Zinsgipfel erreichen wird. 90 Basispunkte über dem bisher erwarteten Niveau. Neben der Gewinnwarnung von Ford, leiden die Aktien von Nike unter einer Abstufung von Barclays. Die Analysten warnen vor enttäuschenden Zahlen in der kommenden Woche. Die Federal Reserve dürfte am Mittwoch den Leitzins um 75 Basispunkte anheben, gefolgt von einer weiteren Anhebung von 75 Basispunkten im November.



00:00 - Warten auf die FED | Überblick

04:15 - Gewinnwarnung von Ford

06:06 - Negatives Nachrichtenumfeld

07:02 - Nike | PayPal | HP | Beyond Meat

09:21 - Porsche Börsengang

10:36 - Big Picture: Erzeuger- u. Verbraucherpreise

12:28 - Update zu China

13:33 - Nvidia & CrowdStrike im Fokus

14:07 - FedEx

15:04 - Schlusswort

16:45 - Risikohinweis

