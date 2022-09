Mastercard kündigt Dividende an

Der amerikanische Kreditkartenkonzern Mastercard Inc. (ISIN: 20, NYSE: MA) kündigte am Montag eine Quartalsdividende von 0,49 US-Dollar je Aktie an. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 9. November 2022 (Record date: 7. Oktober 2022). Die Anteilsinhaber erhalten auf das Jahr hochgerechnet 1,96 US-Dollar Dividende.

Beim aktuellen Börsenkurs von 314,04 US-Dollar (Stand: 19. September 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 0,62 Prozent. Im Dezember 2021 erhöhte Mastercard die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (44 Cents) um 11 Prozent.

Mastercard gehört zu den beiden weltweit größten Kreditkartenkonzernen. Das Unternehmen aus Purchase, New York, wurde 1966 gegründet. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 betrug der Nettoumsatz 5,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,53 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 2,28 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,07 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 12,60 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 304,53 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. September 2022).

Redaktion MyDividends.de