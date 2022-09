Trading-Chance Deutsche Börse: Auf dem Präsentierteller der Bären

Werbung

Die Deutsche Börse AG steuert für 2022 auf einen Rekordgewinn zu. Doch das ist in den Kursen natürlich mittlerweile eingepreist und die Bewertung nicht mehr günstig. Und eine Aktie, die derzeit die wenigen 2022er-Gewinner im DAX anführt, verleitet zu Gewinnmitnahmen und lockt die Bären an. Eine Trading-Chance Short.

Nein, Inflation ist für die Deutsche Börse eher kein Problem. Damit gehört sie zu den wenigen börsennotierten Unternehmen, denen dies ebenso wie eine unsichere Energie-Versorgungslage ziemlich egal sein kann. Die unter diesem Dach zusammengeschlossenen Börsen verdienen am Handel mit Aktien. Und der ist in unsicheren, volatilen Marktphasen gemeinhin besonders lebhaft. Der Haken dabei ist aber:

Hier ist noch „Speck“ dran … das lockt die Short-Seller

Das ist natürlich allen bekannt. Nicht umsonst waren die 175,90 Euro, die Anfang August als bisheriges Jahreshoch erreicht wurden, auch ein Rekordhoch. Aber dass die Aktie seither nicht weiter zulegte, sondern in eine volatile Seitwärtsbewegung überging, wundert nicht. Denn die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt mit derzeit 22 (bezogen auf die Konsens-Gewinnschätzung der Analysten für 2022) schon im oberen Mittelfeld der Bewertung der vergangenen Jahre. Und im Fall einer Rezession ist es fraglich, ob die derzeit mit dem Lineal verlängerten Gewinn-Wachstumsprognosen der Analysten für 2023 und 2024 Bestand haben werden.

Gerade weil es so wenige Unternehmen mit einer stabilen Gewinnperspektive gibt, ist die Deutsche Börse-Aktie nicht mehr billig. Und so weit „oben“, dass viele dazu neigen, hier immer wieder den Gewinn mitzunehmen, wenn sie ihre Kapitalexposition am Aktienmarkt reduzieren wollen. Nicht zuletzt deswegen, weil man instinktiv lieber einen Gewinn mitnimmt, statt einen Verlust zu realisieren, wenn man Geld aus dem Markt abziehen will. Das wissen auch die Short-Seller. Und sie wissen ebenso, dass die Aktie auf dem Level des Juni-Tiefs (148,15) immer noch nicht „billig“ wäre. Es braucht nur einen gezielten Stoß, um diese Aktie von ihrem Hoch zu drücken.

Erst ein bullischer Turnaround, dann ein bearish engulfing pattern

Ob der kurzfristig kommt, ist offen, möglich ist es aber jederzeit. Und wenn der Stein mal ins Rollen geraten ist, kann es sehr schnell gehen. Angesichts des aktuellen Kursbilds besteht durchaus eine Chance, dass die Aktie gerade entscheidend wackelt, denn wir sehen im Chart, dass die Deutsche Börse am Montag zunächst deutlich nachgab, dann aber im Plus schloss. Dieser Intraday-Turnaround hätte die Basis für weitere Käufe sein müssen, die dann einen erneuten Ausbruchsversuch aus der Handelsspanne nach oben nach sich gezogen hätte. Die Käufe kamen auch, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie begann den gestrigen Handel zwar im Plus, schloss aber im Minus. Dadurch entstand ein kleines „bearish engulfing pattern“. Noch kein Short-Signal, vor allem nicht, weil der Kurs nicht aus der Handelsspanne herausfiel. Aber das zeigt, dass der Weg nach oben jetzt steinig, der Untergrund zugleich instabil ist. Für risikofreudige Trader eine spannende Basis für einen Short-Trade. Wobei es sinnvoll ist, beim Stop Loss einen ausreichenden „Rangierabstand“ zum bisherigen Hoch zu lassen, um einen kurzen Ausbruch nach oben aushalten zu können, der bei einem solchen Chartbild nicht selten als Bullenfalle endet.

Ein (noch?) antizyklischer Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 225,568 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,95. Den Stop Loss würden wir bei 185 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,05 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Deutsche Börse-Aktie lautet SN5YKW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 175,90 Euro

Unterstützungen: 163,65 Euro, 161,40 Euro, 159,28 Euro, 148,15 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Deutsche Börse-Aktie

Basiswert Deutsche Börse WKN SN5YKW ISIN DE000SN5YKW4 Basispreis 225,568 Euro K.O.-Schwelle 225,568 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,95 Stop Loss Zertifikat 4,05 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

