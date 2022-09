Shoe Carnival kündigt Dividende an

Der amerikanische Schuhhändler Shoe Carnival Inc. (ISIN: US8248891090, NASDAQ: SCVL) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 0,09 US-Dollar auszahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 18. Oktober 2022 (Record date: 4. Oktober 2022).

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet somit 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,86 US-Dollar (Stand: 23. September 2022) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,73 Prozent. Das Unternehmen zahlt seit Juni 2012 eine Dividende aus.

Shoe Carnival ist ein Schuheinzelhändler, der knapp 395 Ladengeschäfte in 35 amerikanischen Bundesstaaten sowie in Puerto Rico betreibt und preiswerte Schuhe für die ganze Familie verkauft. Zusätzlich führt das Unternehmen mit Hauptsitz in Evansville, Indiana, einen Online Shop. Im zweiten Quartal (30. Juli) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 312,27 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 332,23 Mio. US-Dollar), wie am 25. August 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 28,9 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 44,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt das Papier auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 46,62 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von aktuell 576,03 Mio. US-Dollar (Stand: 23. September 2022).

Redaktion MyDividends.de