Trading-Chance Walgreens: Überverkauft und niedrig bewertet

Bis zum dritten Quartal des am 31.8. beendeten Geschäftsjahres lief alles im grünen Bereich bei der US-Drogeriemarktkette Walgreens. Und selbst, wenn sich das in den vergangenen Monaten geändert haben sollte, könnten die Trader das bereits eingepreist haben, denn die Bewertung der zugleich auch noch überverkauften Aktie ist äußerst günstig. Eine Trading-Chance Long.

Wie stark werden Drogeriemärkte von einer Rezession betroffen sein? Wollte man das auf Basis der Kursentwicklung der im Dow Jones gelisteten Aktie der Drogeriemarktkette Walgreens Boots Alliance ablesen, käme man zum Schluss, dass die Folgen dramatisch sein müssten: Vom Jahreshoch im Januar gerechnet hat die Aktie in der Spitze über 40 Prozent verloren. Aber ist die Baisse wirklich in dieser Größenordnung gerechtfertigt?

Drogeriemärkte sollten eigentlich recht „resistent“ sein

Die ersten drei Quartale des am 30. August beendeten Geschäftsjahres liefen tadellos, die Gewinnerwartungen der Analysten wurden überboten. Die Experten erwarten zwar, dass der Gewinn im kommenden Jahr nachgeben wird, aber da sieht man derzeit nur eine Größenordnung von zehn Prozent. Aber selbst, wenn es 30 Prozent würden: Auch dann wäre die Aktie nach diesem Kursabstieg noch niedrig bewertet. Walgreens hatte in den vergangenen Jahren, jeweils zu den Jahresenden berechnet, im Schnitt Kurs/Gewinn-Verhältnisse in der Region zwischen 15 und 20. Jetzt, auf Basis der Gewinne der vergangenen vier Quartale gerechnet, läge dieses Kurs/Gewinn-Verhältnis bei gerade einmal knapp 6!

Und warum sollte der Gewinn von Walgreens, die Artikel anbieten, die zum täglichen Bedarf gehören, in einer Rezession vergleichbar wegbrechen wie die Gewinne von konjunktursensiblen Unternehmen? Wirklich gute Argumente dafür hätte man nicht. Vor allem nicht, weil die Aktie vor sechs Wochen noch bei 42 US-Dollar Käufer fand und, obgleich es zum Unternehmen seither keine Nachrichten gab, jetzt mit knapp 33 US-Dollar dabei wäre.

Überverkauft und viel Luft zum oberen Rand des Trendkanals

Im Rahmen des zu Jahresbeginn etablierten, breiten Abwärtstrendkanals ist Walgreens jetzt bereits nahe an dessen untere Begrenzung herangelaufen. Würde man nur die beiden markantesten unteren Umkehrpunkte verbinden, wäre die Aktie am Freitag sogar auf der unteren Begrenzung aufgesetzt. Hinzu kommt: Die Aktie ist durch den fast durchgehenden Abstieg der vergangenen Wochen klar überverkauft.

Der im Chart unten mit eingeblendete RSI-Indikator hat in der überverkauften Zone jetzt sogar schon ein Jahrestief erreicht. Das ist nie eine Garantie dafür, dass es aus dem Stand wieder aufwärts gehen müsste, aber doch eine markante Indikation dafür, dass eine Gegenreaktion näher kommt, auf die ein risikofreudiger Trader mit einem vom Hebel her nicht zu gewagten Long-Trade setzen würde.

Auf der Long-Seite einen Fuß in die Tür stellen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 23,415 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,42. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 30,50 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von 0,97 einem Kurs von ca. 7,25 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Walgreens lautet HG57ZY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 37,20 US-Dollar, 39,14 US-Dollar, 39,72 US-Dollar, 42,10 US-Dollar

Unterstützungen: 31,30 US-Dollar, 28,53 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Walgreens Boots Alliance

Basiswert Walgreens WKN HG57ZY ISIN DE000HG57ZY4 Basispreis 23,415 US-Dollar K.O.-Schwelle 23,415 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,42 Stop Loss Zertifikat 7,25 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.