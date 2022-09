VW und Umicore schmieden Batterie-Bündnis

PowerCo – die Sparte für Batterietechnik des VW-Konzerns – hat mit dem belgischen Materialtechnologiekonzern Umicore ein Joint-Venture gegründet. Es sollen drei Milliarden Euro in die Forschung investiert werden und bis zum Ende der 20er-Jahre sollen Batteriematerialien für insgesamt 2,2 Mio. E-Autos geliefert werden.

Bisher ist aber nur das Joint-Venture beschlossen, die Produktion der Batteriekomponenten soll frühestens ab Mitte der 20er-Jahre beginnen. VW will mit der Zellproduktion in seinem Werk in Salzgitter versorgen. Das ehrgeizige Ziel: Bis 2026 soll eine Kapazität von 40 Gigawattstunden erreicht werden. Ein Name für das Joint-Venture wurde noch nicht bekanntgegeben. Beide Partner werden jeweils 50 Prozent der Investitionen und des Eigenkapitals tragen.

(mit Material von dpa-AFX)