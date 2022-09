Chartanalyse Dax: Ohne schnelles Comeback der Käufer wird es finster!

Widerstand: 12.000+12.106

Unterstützung: 11.920+11.800

Rückblick:

Die gestern favorisierte Zwischenerholung blieb aus, kurz vor dem XETRA-Schluss um 17:30 Uhr kam ordentlich Verkaufsdruck in den Markt und ließ die Bullenträume platzen. Im nachbörslichen Handel ging es dann sogar zeitweise unter die 12.000er Marke bevor eine Erholung einsetzte. Diese Schwäche setzt sich heute Vormittag zunächst weiter fort.

Ausblick:

Gelingt den Bullen heute kein positives Reversal im Handelsverlauf wird es finster für die kommenden Tage und Wochen. In dem Falle wäre Luft auf der Unterseite bis an das Zwischentief aus dem Herbst 2020 um 11.370/90 Punkte. Erst in diesem Bereich findet sich die nächste größere Unterstützung. Gelingt den Käufern heute im Handelsverlauf allerdings ein Comeback, inklusive Stundenschluss oberhalb von 12.100 Punkten, wäre sogar die Longseite wieder attraktiv auf Grund der massiv überverkauften Lage. Bis dahin haben allerdings zunächst weiter die Bären das Zepter in der Hand.