MDAX - Übergang in den Sturzflug?

Der MDAX zeigte sich über viele Jahre in einer starken Verfassung. Im August 2021 erreichte der Index sein Allzeithoch bei 36.428 Punkten. Danach bildete der Index eine kleine Topformation aus, die er im Februar 2022 vollendete.

Anschließend schwenkte der Index in einen Abwärtstrendkanal ein. In der vorletzten Woche kam es zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends seit März 2009. In der letzten Woche fiel die Unterstützung durch das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 23.331 Punkten. In dieser Woche deutet sich ein Rückfall unter die Unterkante des Trendkanals an. Diese verläuft bei 22.434 Punkten.

Der Index ist als RSI (14) auf Wochenbasis klar überverkauft. Der Indikator nähert sich inzwischen seinen Extremwerten aus dem Coronacrash oder aus dem März 2009 an. Die Kerzen der letzten und der laufenden Woche liegen zu einem bedeutenden Teil unterhalb der Bollinger Bänder, die sich gerade aufzuweiten beginnen.

Jetzt im Crashmodus?

Sollte sich der Rückfall unter die Trendkanalunterkante bestätigen, dann wäre mit einer nochmaligen Beschleunigung der Abwärtsbewegung zu rechnen. Der Index könnte dann in einer schnellen Bewegung auf 18.072-17.714 Punkte fallen.

Für eine Verbesserung des Chartbildes müsste der Index schnell über 22.434 Punkte zurückkehren. Kommt es zu einem solchen Ausbruch, dann wäre eine Erholung gen 25.000-25.500 Punkte möglich. Aber eine solche Erholung wäre nur ein Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab März 2009.

Fazit: Im MDAX deutet sich ein schneller Abverkauf von weiteren rund 2.700-3.000 Punkten an.

