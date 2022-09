EQS-News: Direct Communication Solutions, Inc.: DCS für IdD-Projekt des Jahres nominiert: Smart-ESG-Programm erleichtert Einhaltung behördlicher Anforderungen durch Unternehmen und steigert ihre Betriebseffizie

Emittent / Herausgeber: Direct Communication Solutions, Inc. / Schlagwort(e): ESG

Direct Communication Solutions, Inc.: DCS für IdD-Projekt des Jahres nominiert: Smart-ESG-Programm erleichtert Einhaltung behördlicher Anforderungen durch Unternehmen und steigert ihre Betriebseffizie



29.09.2022 / 15:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



San Diego, Kalifornien--(Newsfile Corp. – 28. September 2022) – Direct Communication Solutions, Inc. (OTCQX: DCSX (CSE: DCSI (FSE: 7QU), ein führender Anbieter von IT-Lösungen für den IdD-Markt (Internet der Dinge), freut sich bekannt zu geben, dass es für das IdD-Projekt des Jahres 2022 nominiert wurde, eine Auszeichnung von Gurtam. Gurtam unterstützt die führende Entwicklungsplattform für GPS-Monitoring mit mehr als 300 Fachleuten aus verschiedenen Ländern, die ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Entwicklung innovativer Produkte beisteuern. Mit den cloudbasierten DCS-Lösungen im Rahmen des Smart-ESG-Programms können die Kunden die vom California Air Resources Board (CARB) festgelegten Anforderungen für Luftqualität und Klimaschutz im Bundesstaat Kalifornien erfüllen. Unsere Lösungen erfüllen nicht nur die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG), sondern bieten auch manipulationssichere Datenanalysen, die für mehr Betriebseffizienz auf Seiten der Endnutzer sorgen und so die Planung, das Routing und die Überwachung zu einem erschwinglichen Preis verbessern. Laut Bloomberg dürfte das globale verwaltete ESG-Vermögen bis 2025 die 50-Billionen-Dollar-Marke erreichen. Wir glauben, dass die Nachfrage nach IdD-Lösungen zur Verfolgung und Überwachung von ESG-Vermögenswerten weiter wachsen wird. Laut Reportlinker.com wird der globale Markt für IdD-basierte Lösungen zur Vermögensverfolgung und -überwachung bis 2028 ein Volumen von 6,7 Mrd. US-Dollar erreichen. Für den Zeitraum 2022–2028 wird ein Marktwachstum von 10,7 % prognostiziert. „Als Unternehmen aus Kalifornien freut es uns sehr, die Logistik- und Transportindustrie der USA bei der Verringerung der Schadstoffemissionen und der Erfüllung gesundheitsfördernder Luftqualitätsstandards unterstützen zu können, angefangen mit dem Bundesstaat Kalifornien“, so Mike Lawless, EVP of Sales. „Zum Schwerpunkt des Smart-ESG-Programms gehört es, die Ausgaben zu senken, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig positive ESG-Auswirkungen zu erzielen.“ DCS hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Smart-ESG-Programm durch innovative Lösungen weiter zu verbessern, wie etwa die Unterstützung der CARB-Anforderungen zur Verringerung der Schadstoffemissionen. Diese Lösung ist ein Finalist für das IdD-Projekt des Jahres, weil es einen enormen Beitrag zur Verringerung der Auswirkungen der Transport- und Logistikindustrie auf den Klimawandel leistet. Durch diese Nominierung hat DCS gute Chancen, zusätzliche Anerkennung bei den Regulierungsbehörden zu erhalten und zusätzliche Möglichkeiten zu erschließen, den Bedarf unserer Kunden an ESG-Compliance, Betriebseffizienz und technologischen Innovationen zu decken. Über DCS DCS ist ein Integrator von Technologielösungen, dessen Fokus auf der Vernetzung des Internets der Dinge liegt. Wir bieten echte Lösungen für echte Probleme. Unsere Softwareanwendungen und skalierbaren Cloud-Services sammeln und bewerten geschäftskritische Daten von Assets aller Art. DCS hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien und wird an der OTCQX („DCSX“), der Canadian Securities Exchange („DCSI“) und der Frankfurter Börse („7QU“) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dcsbusiness.com . DCS und das DCS-Logo gehören zu den Marken von DCS in den Vereinigten Staaten. Alle anderen genannten Marken oder Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Über ESG Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) beziehen sich auf eine Reihe von Kriterien zur Leistungsbewertung, mit denen die Robustheit der Governance-Mechanismen eines Unternehmens und seine Fähigkeit, seine ökologischen und sozialen Auswirkungen effektiv zu steuern, beurteilt werden können. Die Abkürzung ESG steht für „Environmental, Social, and Governance“ – Umwelt, Soziales und Governance. Im Endeffekt lässt sich an den Umweltkriterien ablesen, wie grün das Unternehmen ist, soziale Kriterien beziehen sich auf die Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und gesellschaftliches Engagement und Governance beschäftigt sich mit Bereichen wie Überwachung und Kontrolle, Vielfalt und Betrugsbekämpfung. Über das California Air Resources Board Die CARB hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit vor den schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung zu schützen und Programme und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln. Von Anforderungen an saubere Fahrzeuge und Kraftstoffe bis hin zu innovativen Lösungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen hat Kalifornien eine Reihe effektiver Ansätze vorangetrieben, die landes- und weltweit neue Maßstäbe für effektive Luft- und Klimaschutzprogramme gesetzt haben. Ansprechpartner: Bill Espley, Direktorbespley@dcsbusiness.com604-630-3072 Chris Bursey, CEOcbursey@dcsbusiness.com858-525-2483 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die heutigen Ansichten der Geschäftsleitung zu künftigen Ereignissen und Vorgängen widerspiegeln. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen können. Nach unserer Auffassung gehören zu diesen potenziellen Risiken und Unsicherheiten u. a.: die anhaltende COVID-19-Pandemie, die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittherstellern, Lieferanten, Technologien und Infrastruktur, Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, Branchenrisiken wie Wettbewerb, Online-Sicherheit, staatliche Regulierung und globale Wirtschaftsbedingungen sowie die Finanzlage des Unternehmens und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten mit Blick auf diese Faktoren beurteilt werden. Diese Risikofaktoren und andere wichtige Faktoren, die unsere Geschäfts- und Finanzergebnisse beeinflussen können, werden in der Diskussion und Analyse unserer Geschäftsleitung, in regelmäßigen Berichten und anderen öffentlichen Unterlagen erörtert, die auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar sind und beim OTC Disclosure and News Service veröffentlicht werden. DCS verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) haften für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.