IBEX 35: Chance auf Zwischenanstieg

Der spanische Leitindex IBEX 35 hat im Verlauf dieser Handelswoche seine Jahrestiefs erreicht und sendet Anzeichen einer potenziellen Erholung aus. Obwohl die Abwärtsrisiken weiterhin als hoch einzustufen sind, könnte der Underperformer an seinen Jahrestiefs eine zwischengeschaltete Erholung beginnen.

Noch sind keine nachhaltigen Trendwendemuster im Kursverlauf des spanischen Leitindex zu erkennen, dennoch ergeben sich an derart markanten Stellen häufig temporäre Anstiegschancen, zumal sich derzeit viele Indizes rund um den Erdball an wichtigen Unterstützungen aufhalten.

Oberhalb von 7.500 Punkten könnte daher das Jahrestief aus März dieses Jahres bei 7.287 Punkten zu einer Erholung an 7.587 Zähler und darüber sogar 7.750 Punkte führen. Um einen potenziellen Doppelboden an den diesjährigen Verlaufstiefs zu etablieren, müssten Bullen aber noch einen satten Kurssprung draufsetzen.

Das ganze Spektakel dürfte sich allerdings ohnehin in der laufenden Bärenmarktrallye abspielen, unterhalb der Jahrestiefs würden dagegen empfindliche Verluste drohen. Diese könnten in einem bärischen Szenario dann auf 7.029 Punkte abwärts reichen, womit erneute die Oktobertiefs aus 2020 angesteuert werden dürften. Demnach sollten die nächsten Handelsstunden einer sehr engmaschigen Beobachtung gewidmet werden, um am Ende nicht auf der falschen Seite des Trends zu stehen.