Plug Power - Flagge als Taktgeber

Ein Kernnutzen der Technischen Analyse stellt die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen dar. Anhand der Plug Power-Aktie lässt sich das Zusammenspiel verschiedener Zeithorizonte lehrbuchmäßig aufzeigen. Langfristig profitiert der Titel von der mehrjährigen Bodenbildung von 2008 bis 2020. Seit dem zyklischen Hoch von Anfang 2021 bei 75,49 USD befindet sich das Papier allerdings im Korrekturmodus, welcher sich auf Wochenbasis in Form einer klassischen Konsolidierungsflagge vollzieht. In diesem Zusammenhang hat sich zuletzt der Widerstandsbereich aus der 90-Wochen-Linie (akt. bei 29,49 USD), der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 30,16 USD) und den jüngsten Hochs bei gut 30 USD als zu hohe Hürde erwiesen (siehe Chart). Jenseits dieses Barrierenbündels gehen Wochen- und Monatscharts wieder Hand in Hand, d. h. bei einem Befreiungsschlag wäre einer unserer Lieblingsansätze „Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen“ erfüllt. Kurzfristig müssen allerdings kleinere Brötchen gebacken werden, denn aufgrund des Abgleitens unter den Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 22,18 USD) droht eine Ausdehnung der jüngsten Atempause bis zur Haltezone aus diversen Tiefs sowie zwei unterschiedlichen Fibonacci-Level bei 18,45/17,90 USD.

Plug Power (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Plug Power

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

