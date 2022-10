Alpago Properties verkauft die teuerste Signature Villa auf dem Immobilienmarkt in Dubai für 302,5 Mio. AED (82 Mio. $)

Casa Del Sole, die größte Villa auf der Billionaires' Row auf der Palm Jumeirah, wurde zu einem Rekordpreis verkauft

Alpago Properties hat mit dem Verkauf der spektakulären Doppelvilla Casa Del Sole auf der Billionaires' Row der Palm Jumeirah einen neuen Rekord auf dem Immobilienmarkt in Dubai aufgestellt: 302,5 Mio. AED. Alpago Properties, ein führendes High-End-Immobilienunternehmen, das die Landschaft Dubais und insbesondere Frond G auf der Palm Jumeirah maßgeblich geprägt hat, hat über seinen Exklusivmakler B1 Properties den größten Villenverkauf in den Vereinigten Arabischen Emiraten getätigt, der von SOATA und CK Architecture entworfen wurde.

Der Villenverkauf wurde im Rahmen einer exklusiven privaten Veranstaltung in Anwesenheit von Vertretern von Alpago Properties und Nakheel sowie Medienvertretern bekannt gegeben. Der Verkauf der Doppelvilla wird den Markt für Luxusimmobilien in Dubai verändern. Dieser bedeutende Verkauf setzt neue Maßstäbe auf dem Immobilienmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate und verdeutlicht den herausragenden Beitrag von Alpago Properties zum Immobiliensektor des Landes sowie seine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Vermittlung von High-End-Immobilien.

Die Casa Del Sole verfügt über 8 Schlafzimmer und eine eigene Tiefgarage für bis zu 15 Autos. Sie wurde auf vier Ebenen (Untergeschoss, Erdgeschoss, erster und zweiter Stock) auf einem Grundstück mit einer Fläche von 28.000 Quadratfuß gebaut und ist mit einer umschlossenen Fläche von etwa 25.000 Quadratfuß die größte der sechs Villen von Alpago Properties in der Frond G der Billionaires' Row auf der Palm Jumeirah. Die Villa verfügt über eine erstklassige Ausstattung wie ein Heimkino, eine Bowlingbahn, ein Fitnessstudio, ein Hammam, eine Sauna, einen Infinity-Pool, einen Whirlpool, ein Spielzimmer, einen Sitzbereich auf der Terrasse usw.

Die Villa ist sowohl in Bezug auf die Architektur als auch auf die Inneneinrichtung ein Meisterwerk und ein Paradebeispiel dafür, wie die Schönheit der natürlichen Umgebung in das Gesamtdesign integriert werden kann. Eleganz und Raffinesse sind die Schlüsselelemente dieser sensationellen Villa, die sowohl Opulenz als auch Komfort in sich vereint.

Die Fertigstellung der Casa Del Sole ist für das erste Quartal 2023 geplant. Damit wird sie die vierte Villa in einer Reihe von 6 Villen sein, die die Landschaft der Billionaires' Row auf der Palm Jumeirah prägen werden.

