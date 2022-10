IRW-News: Zimtu Capital Corp.: Zimtu Capital kündigt Roadtrip 2022 in Europa mit Stopps in Genf, Zürich, Frankfurt und München an

IRW-PRESS: Zimtu Capital Corp.: Zimtu Capital kündigt Roadtrip 2022 in Europa mit Stopps in Genf, Zürich, Frankfurt und München an

3. Oktober 2022 - Zimtu Capital Corp. freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Herbst dieses Jahres erneut einen Roadtrip in Europa durchführen wird und möchte die europäischen Anleger dazu einladen, das Team von Zimtu Capital und die teilnehmenden Unternehmen auf den Tagungsveranstaltungen in Genf, Zürich, Frankfurt und München kennenzulernen.

Das diesjährige Programm beginnt am 1. November 2022 mit der ersten Investorenveranstaltung in Genf, Schweiz, gefolgt von der nächsten Investorenveranstaltung am 2. November in Zürich. Die darauf folgende Investorenveranstaltung findet am 3. November in Frankfurt statt, und unser letzter Stopp ist die Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse in München, Deutschland.

Die Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse wird seit 2005 in München abgehalten; erwartet werden renommierte Redner aus aller Welt und Aussteller mit Fokus auf Edelmetalle und Rohstoffe. Sie haben auf der Messe die Chance, Ihr Netzwerk auszubauen und Gleichgesinnte aus verschiedenen Sektoren zu treffen.

Für weitere Informationen und die Anmeldung zu den Veranstaltungen besuchen Sie bitte: https://event.zimtu.com/.

Zwischen 2011 und 2016 führte Zimtu Capital jährlich eine Busreise in Europa mit Stopps in Deutschland und der Schweiz durch, erklärt Dave Hodge, der President von Zimtu Capital Corp., mit Begeisterung. Der Roadtrip durch Europa bietet Meetings, Unternehmenspräsentationen für Privatanleger, Familienunternehmen und sonstige Vertreter von Institutionen sowie Networking und weitere Geschäftschancen für die Teilnehmer an jedem Stopp: Genf und Zürich in der Schweiz sowie Frankfurt und München in Deutschland. Der Stopp in München überschneidet sich mit der Teilnahme an der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse 2022, die für den 4. und 5. November angesetzt ist. Wenn Sie die Bekanntheit Ihres Unternehmens in Europa weiter ausbauen wollen, ist die Teilnahme am Roadtrip von Zimtu für Sie ein Muss!

Wenn Sie entweder als Unternehmen, Broker oder Dealmaker am Roadtrip 2022 von Zimtu durch Europa teilnehmen wollen, rufen Sie Zimtu Capital bitte unter 1 (604) 681 1568 an.

Über Zimtu Capital Corp.

Zimtu Capital Corp. ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der für seine Aktionäre einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Die Gesellschaften von Zimtu Capital sind beispielsweise in den Bereichen Mineralexploration, Bergbau, Technologie, Biowissenschaften oder Investment tätig. Das Unternehmen handelt an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ZC und in Frankfurt unter dem Symbol ZCT1. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zimtu.com.

Für das Board of Directors:

ZIMTU CAPITAL CORP.

David Hodge

David Hodge

President & Director

Tel: 604.681.1568

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67666

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67666&tr=1

