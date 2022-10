Put auf SAP: 40 Prozent Chance!

SAP hat über die Zeit einen beachtlichen Kundenstock aufgebaut. Als Marktführer für Unternehmensanwendungssoftware unterstützt der Software-Riese Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, ihr Bestes zu geben. SAP-Kunden generieren 87 % des gesamten globalen Handels. 77 % der weltweiten Transaktionseinnahmen berühren ein SAP-System. Dieser Erfolg ist gleichzeitig auch die Achillesferse des Unternehmens beim Blick in die Zukunft. Das große Neukundenwachstum liegt in der Vergangenheit. Der Konzern ist hauptsächlich damit beschäftigt, existierende Kunden auf neue Software zu migrieren. Ein großes Umsatzwachstum ist so nicht mehr zu erreichen. Für 81 Prozent der Kunden hat die Modernisierung der bestehenden SAP-Landschaften und IT-Infrastruktur im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und wachsenden Systemkomplexität eine übergeordnete Bedeutung.

Zum Chart

Der Kurs von SAP befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend und ist nicht mehr weit von den Tiefs aus dem Jahre 2020 bei 82,13 Euro entfernt. Sinkt der Kurs noch weiter, tritt er in einen Unterstützungsbereich zwischen 84,29 und 82,13 Euro ein. In einem möglichen Szenario ist auch der Durchbruch dieser Unterstützung denkbar. In diesem Fall könnte der Kurs bis zur Magic Number bei 77 Euro sinken. Trotz des 30-prozentigen Kursrückgangs seit Jahresbeginn weist der Softwareriese noch immer ein erwartetes KGV 2022 in Höhe von 34,91 aus. Bei SAP wurde die längste Zeit ein beträchtliches Wachstum eingepreist, was bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober 2020 erstmals nicht erreicht werden konnte. Bis in das Jahr 2024 ist immer noch ein Gewinnwachstum je Aktie von 60 Prozent geplant. Ein Ziel, dass unter der neuen Prämisse eventuell nicht mehr zu erreichen ist.