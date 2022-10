PHLX-Semiconductor Index: Leichte Bremsspuren

Die Abschläge beim Philadelphia-Semiconductor-Index PHLX sind in den letzten Wochen trotz neuer Jahrestiefs deutlich geringer ausgefallen als noch in der Crashphase aus dem ersten Halbjahr. Dieser Fall könnte Hinweise auf eine mögliche Bodenbildung liefern, die sich angesichts des niedrigen Kursstandes allerdings noch weit am Anfang befindet.

Außerdem herrscht noch immer ein seit dem Jahreswechsel intakter Abwärtstrend im Kursverlauf, dieser verläuft nach aktueller Auswertung um 2.660 Punkten und sollte für eine Festigung des Bodens mindestens überwunden werden. Solange allerdings noch nicht einmal der 50-Tage-Durchschnitt einem Test unterzogen worden ist, bleiben die Abwärtsrisiken weiterhin als hoch einzustufen.

Demnach würde sich oberhalb von 2.660 Punkten ein möglicher Rücklauf an 2.832 Punkte ergeben, darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 2.945 Punkten (fallend). Ein nachhaltiger Abschluss des Bodens wird dagegen erst oberhalb von 3.165 Zählern erwartet.

Sollte die Katerstimmung an den Börsen jedoch anhalten und das Barometer unter seine Jahrestiefs von 2.306 Punkte abrutschen, müssten Abschläge auf 2.208 und darunter 2.115 Punkte zwingend einkalkuliert werden. Dadurch würden allerdings sämtliche Bemühungen bullischer Marktteilnehmer auf einen Schlag zunichtegemacht werden.