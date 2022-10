EQS-News: Lead & Inspire – Women Drive Innovation: Sprecherinnen zeigen auf Novartis Netzwerk-Event, dass Fortschritt weiblich ist

EQS-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Lead & Inspire – Women Drive Innovation: Sprecherinnen zeigen auf Novartis Netzwerk-Event, dass Fortschritt weiblich ist (News mit Zusatzmaterial)



10.10.2022 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lead & Inspire – Women Drive Innovation: Sprecherinnen zeigen auf Novartis Netzwerk-Event, dass Fortschritt weiblich ist Frauen als Treiberinnen von medizinischen oder technologischen Innovationen sind in der öffentlichen Wahrnehmung unterrepräsentiert. Novartis Deutschland macht Innovatorinnen durch das Karriere- und Netzwerkevent „Lead & Inspire – Women Drive Innovation” sichtbar

Karriere- und Netzwerkevent „Lead & Inspire – Women Drive Innovation” Gastgeberin Dr. Ulrike Haus, Head Project Management Office Medical Germany der Novartis Pharma, diskutierte mit vier hochkarätigen Sprecherinnen darüber, wie sie ihre Karrierewege meistern

“Lead & Inspire” richtet sich vor allem an Frauen in naturwissenschaftlichen Berufsfeldern und ist eine Networking Plattform, die den Erfahrungsaustausch zwischen weiblichen Vorbildern und aufstrebenden Talenten ermöglicht Nürnberg/München, 10. Oktober 2022 – Innovation ist nur „Männersache“? Eine Pharma-Managerin, die innovative Medikamente entwickelt, eine Jung-Unternehmerin, die Real-World-Evidence-Daten verfügbar macht, um die Medizin von morgen zu verbessern oder die Leiterin einer der renommiertesten klinischen Abteilungen zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen in Europa - das sind nur ein paar der Beispiele, die beim Karriere- und Netzwerkevent „Lead & Inspire – Women Drive Innovation” von Novartis jungen Wissenschaftler*innen zeigen wollten, was es braucht, um als Frau in einer „Männerdomäne” eine innovative Idee in die Tat umzusetzen. Mit der Veranstaltung hat Novartis aufstrebenden Wissenschaftler*innen weibliche Vorbilder vorgestellt, die ganz entscheidend dazu beitragen, echte Innovationen in unseren Alltag zu überführen. In diesem Jahr fand die bereits vierte Ausgabe der Eventserie „Lead & Inspire“ als Hybridveranstaltung sowohl in München als auch virtuell via Livestream statt. Die Veranstaltungsreihe möchte Frauen dazu inspirieren, Karrieren in medizinischen und naturwissenschaftlichen Berufsfeldern einzuschlagen. Sie bietet Wissenschaftler*innen und weiblichen Führungspersönlichkeiten aus der Klinik, Industrie, Forschung und Start-up-Szene eine Plattform zum Netzwerken. Frauen treiben Innovationen voran Gastgeberin Dr. Ulrike Haus, Head Project Management Office Medical Germany der Novartis Pharma, diskutierte mit vier hochkarätigen Referentinnen über individuelle Lebenswege, Ziele, berufliche Herausforderungen und natürlich auch Erfolge: Dr. Bettina Al-Sadik-Lowinski, Forscherin, Autorin, Rednerin und International Executive Coach (MCC), Gründerin des Global Women Career Lab; Prof. Dr. med. Isabel Deisenhofer, Kardiologin und Leiterin der Abteilung für Elektrophysiologie am Deutschen Herzzentrum der Klinik der TU München; Dr. Hanne Horvath, Gründerin und Chief Commercial Officer von HelloBetter und Gloria Seibert, Gründerin und Chief Executive Officer von Temedica GmbH. Moderiert wurde die Panel-Diskussion von der Journalistin Jutta Neumann. Welche Qualitäten braucht es, um als Frau in der Medizin oder neuen Bereichen wie der digitalen Gesundheitswirtschaft Karriere zu machen? Darum drehte sich im Wesentlichen die anschließende Diskussion. Aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen in gleicher Position wurden thematisiert. Schlussendlich waren sich alle Referentinnen einig: Wer als Frau erfolgreich sein will, braucht Selbstbewusstsein und darf sich neuen Herausforderungen und Führungsaufgaben gegenüber nicht verschließen. Wenn man außerdem seiner Leidenschaft nachgeht, Ziele und Visionen fest im Blick hat und dabei authentisch bleibt, sind beste Grundvoraussetzungen für den beruflichen Erfolg geschaffen. „Ich kann Berufseinsteiger*innen den Rat geben, etwas zu finden, was sie bewegt und ihnen jeden Tag die Energie und den Ansporn gibt, etwas Neues zu lernen“, sagte Dr. Ulrike Haus, Head Project Management Office Medical Germany der Novartis Pharma GmbH: „„Als Teil verschiedener diverser, lokaler und internationaler Teams darf ich seit mehr als 20 Jahren die Entwicklung innovativer Behandlungsoptionen und bahnbrechender Medikamente in zahlreichen Indikationen begleiten. Dabei ist mir die Förderung von Nachwuchstalenten eine Herzensangelegenheit. Als Frauen in Führungspositionen liegt es an uns, die passenden Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter*innen und die nächsten Generationen zu schaffen.“ Wissenschaftler*innen ein starkes Netzwerk bieten Besonders im frühen Berufsleben sind starke Netzwerke ein wichtiges Instrument, um von den Erfahrungen anderer zu profitieren und sich von neuen Perspektiven inspirieren zu lassen. Daher stand der Austausch mit den Referentinnen aber auch mit Gleichgesinnten beim anschließenden Get-Together im Vordergrund. Die Teilnehmer*innen nutzten die Möglichkeit, ihre Fragen zu möglichen Erfolgsstrategien, beruflichen Meilensteinen, aber auch Hürden, direkt an die Sprecherinnen zu richten. Weitere Informationen zu „Lead & Inspire – Women Drive Innovation“, Profile und Video-Kurzinterviews von allen Sprecherinnen sowie eine Aufzeichnung des Events finden Sie hier: https://virtual.novartis.com/de/leadandinspire/event Vielfalt als strategisches Ziel bei Novartis Deutschland Der Erfolg eines Unternehmens basiert auf Vielfalt, davon ist Novartis überzeugt. Durch unterschiedliche Perspektiven von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Jungen und Älteren sowie verschiedenen Nationalitäten kann man den ebenso vielfältigen Anforderungen von Patientinnen und Patienten wirklich gerecht werden. Ein höherer Anteil von Frauen in Führungspositionen ist für Novartis ein strategisches Ziel. Deshalb hat Novartis den Anteil von Frauen in Führungspositionen in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Dafür braucht es auch entsprechende Angebote und Projekte für Frauen. Die Initiative WO.MAN@novartis, 2014 am Standort Nürnberg gegründet, richtet sich an Kolleginnen aller Unternehmensebenen. Das Netzwerk bietet ein Forum für Austausch und Diskussion zu Job, Familienvereinbarkeit sowie Aufstiegschancen. Bereits über 140 Kolleginnen aller Abteilungen engagieren sich hier. Über Novartis Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit großem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmäßig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 800 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 108.000 Menschen aus über 140 Nationen beschäftigt. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 7.000 Mitarbeitende an zehn Standorten. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://www.novartis.de und http://www.novartis.com. # # # Pressekontakt Katja Minak

Novartis Pharma GmbH

katja.minak@novartis.com

+49 911 273-13661



Doris Madlberger

Novartis Pharma GmbH

doris.madlberger@novartis.com



Shirin Klassmann-Spahic

Novartis Pharma GmbH

shirin.klassmann-spahic@novartis.com Novartis Pharma GmbH

Roonstr. 25

90429 Nürnberg

GERMANY

www.novartis.de



Datei: Lead & Inspire 2022_Pressebild



10.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com