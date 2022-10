HANNOVER RÜCK – Rückversicherer dank Preiserhöhungen mit attraktiven Aussichten!

Werbung

Rückversicherer profitieren von steigenden Prämieneinnahmen und höheren Preisen!

Nachdem Überschwemmungen, Naturkatastrophen und eine der schlimmsten Hurricane-Seasons in den USA im vergangenen Jahr für rekordhohe Schadensbelastungen gesorgt hatten, profitiert der gesamte Rückversicherungs-Sektor derzeit nicht nur von einer deutlich gestiegenen Nachfrage bei der Abdeckung von Elementar- und Unfallschäden. Da sich die Kapitalausstattung vieler Rückversicherern im Zuge der Turbulenzen an den Finanzmärkten und weiter steigenden Zinsen zuletzt verschlechtert hat, sahen sich viele Schwergewichte aus der Branche gezwungen, ihr Angebot zuletzt deutlich zurückzufahren. Angesichts des sich weiter verknappenden Angebots dürften die Preise zur Deckung von Rückversicherungs-Risiken im Zuge der Anfang kommenden Jahres anstehenden Vertragserneuerungen weiter anziehen. Hinzu kommt, dass viele Experten aufgrund der Auswirkungen des weltweiten Klimawandels mit einer deutlichen Zunahme der durch Wirbelstürme, Überschwemmungen und lang anhaltenden Dürreperioden verursachten Schäden rechnen. Dies belegen die jüngst durch den Wirbelsturm „Ian“ an der US-Ostküste hervorgerufenen schweren Verwüstungen und Überschwemmungen, deren Gesamtschadensbelastungen derzeit noch nicht abzuschätzen sind. Da laut Schadens-Statistik in 2021 lediglich 120 Mrd. USD der Gesamtschadenssumme von 280 Mrd. USD versichert war und die Risiken weiter zunehmen, dürfte auch die Nachfrage nach entsprechenden Policen mittelfristig deutlich anziehen. Dies verspricht Branchengrößen wie der Hannover Rück, in den kommenden Jahren exzellente Aussichten im operativen Geschäft.

Branchentreffen in Monte Carlo – Hannover Rück erwartet deutlich steigende Prämien!

Angesichts der Vielzahl von neuen Großschadensereignissen und der wachsenden Nachfrage nach Versicherungs-Schütz für Elementar- und Unfallschäden dürften Erstversicherer wie die Allianz oder AXA künftig für die Absicherung von Versicherungs-Risiken noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Beim turnusmäßigen Tête-à-Tête der Rückversicherungsbranche in Monte Carlo Mitte November dieses Jahres zeigte sich der Vorstandschef der Hannover Rück, Jean-Jacques Henchoz optimistisch bezüglich der Anfang kommenden Jahres anstehenden Vertragserneuerungen. Neben höheren Risiken und der weiter steigenden Nachfrage sieht der Vorstandschef der Hannover Rück auch weitere Faktoren, die für deutlich steigende Rückversicherungs-Prämien sprechen. Neben den Auswirkungen des Unkraine-Konflikts und der nach wie vor anhaltenden Pandemie verwies der Manager vor allem auf die weiter steigende Inflation, die den langjährigen Trend zu immer höheren Belastungen für Erst- und Rückversicherer weiter befeuere. Entsprechend rechnet Henchoz auch in Versicherungs-Segmenten, die zuletzt in punkto Schadensbelastung vergleichsweise glimpflich davon gekommen sind, mit deutlich steigenden Preisen.

Hannover Rück – Rückversicherer überzeugt mit unerwartet starken Q2-Zahlen!

Der nach Prämieneinnahmen weltweit drittgrößte Rückversicherer überraschte zuletzt trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit einem unerwartet starken Q2-Ergebnis. Trotz hoher Einmalbelastungen in Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt und deutlich gestiegener Schadensbelastungen in Zusammenhang mit zahlreichen Naturkatastrophen und Unwettern lag man beim operativen Konzernergebnis mit trotz eines Gewinnrückgangs von 552,3 auf 522,9 Mio. Euro leicht über den Konsensewartungen (533,7 Mio. Euro). Da die Hannover Rück mit einer deutlichen Verbesserung beim Kapitalanlageergebnis überzeugen konnte, verzeichnete man unter dem Strich mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim Nettogewinn von 364,7 auf 385,1 Mio. Euro. Überraschend deutliche Zuwächse hatte die Hannover Rück bei den Brutto-Prämieneinnahmen vorzuweisen. Hier lag man mit einem Anstieg von +20% auf 8,01 Mrd. Euro deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Neugeschäft wird deutlich ausgebaut – Wachstumsinitiative Asien/Pazifik sorgt für Schwung!

Das unerwartet deutliche Plus bei den Prämieneinnahmen hatte die Hannover Rück einer Kehrtwende in der Konzernstrategie zu verdanken. So zeigt sich die Hannover Rück bei der Zeichnung von Neugeschäft vor allem im Bereich Schadensrückversicherung deutlich offensiver und dringt dabei in neue Märkte vor. Deutlich ausgebaut hat man in diesem Zusammenhang seine Präsenz in der Region Asien/Pazifik, was sich als strategisch sinnvoll erweist. Denn die APAC-Region wächst nicht nur schneller als die klassischen Kernmärkte in Europa und Nordamerika wächst, sondern weist gleichzeitig eine deutlich geringere Versicherungs-Dichte auf. Entsprechend rechnet kann sich die Hannover Rück sowohl in der Schadens- als auch in der Personen-Rückversicherung gute Chancen auf ein weiterhin überdurchschnittliches Wachstum bei den Prämieneinnahmen ausrechnen. Das Engagement der Hannover Rück in dieser Region macht sich für den Rückversicherer bezahlt: Denn seit der Auflegung der APAC-Initiative verzeichnete man in dieser Region in den vergangenen Jahren deutlich zweistellige Zuwächse bei den Prämieneinnahmen. Allein in 2020 kletterten die Bruttoprämien in der Schadensrückversicherung hier um 25.7 % und in der Personen-Rückversicherung um 14.8 %. Auch mittelfristig will die Hannover Rück ihr Engagement in dieser Region weiter ausbauen. In diesem Zusammenhang wird künftig Sharon Ooi, die man vom Wettbewerber Swiss Re abwerben im Rahmen eines eigens geschaffenen Vorstandsressorts für die Region verantwortlich zeichnen.

Hannover Rück: Angehobene Jahresprognose bestätigt – Attraktive Bewertungskennzahlen!

Nach dem besser als erwarteten Abschneiden in der ersten Jahreshälfte sieht sich die Hannover Rück weiter auf Kurs, seine ambitionierten Jahresziele sicher erreichen zu können. So peilt man beim Nettoergebnis von 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro den zweiten Milliarden-Gewinn der Firmengeschichte an, nachdem man im Vorjahr bei 1,23 Mrd. Euro gelegen hatte. Deutlich optimistischer zeigt sich der Rückversicherer beim Wachstum der Brutto-Prämieneinnahmen, wobei man sich mit einem Anstieg von mehr als 7,5% (zuvor: mehr als 5%) deutlich ambitioniertere Ziele setzt. Fundamental ist die Hannover Rück attraktiv bewertet. So liegen die Konsenserwartungen laut einer Erhebung von FactSet für 2022 bei 12,16 Euro, während der Gewinn je Aktie in 2023 bereits bei 15,29 Euro erwartet wird. Damit weist die Hannover Rück auf Basis der Schätzungen für 2023 ein KGV von knapp 10 auf, was auch im Branchenvergleich moderat erscheint.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Hannover Rück

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Hannover Rück AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 28.06.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie der Hannover Rück AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 150,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Hannover Rück AG an der Börse XETRA Frankfurt am 20.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 150,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 28.06.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Hannover Rück AG am 16.06.2023 auf oder über 150,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 04.10.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion