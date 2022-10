EQS-News: The NAGA Group AG erhält Broker-Lizenz für globales Geschäft und unterzeichnet Absichtsersklärung für ein Joint Venture zur Einführung einer brasilianischen Krypto-Plattform

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Jahresbericht

The NAGA Group AG erhält Broker-Lizenz für globales Geschäft und unterzeichnet Absichtsersklärung für ein Joint Venture zur Einführung einer brasilianischen Krypto-Plattform



12.10.2022 / 15:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NAGA erhält Broker-Lizenz für globales Geschäft, unterzeichnet Absichtsersklärung für ein Joint Venture zur Einführung einer brasilianischen Krypto-Plattform, und erzielt im September einen gruppenweiten positiven operativen Cash-Flow Hamburg, 12. Oktober 2022 – Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Betreiber des Neobrokers NAGA, der Kryptowährungsplattform NAGAX und der Neobanking-App NAGA Pay, meldet mehrere positive Entwicklungen rund um Lizenzierung, Partnerschaften und operative Performance. Seychellen-Lizenz erteilt NAGA gibt bekannt, von der Aufsichtsbehörde FSA auf den Seychellen eine Broker-Lizenz erhalten zu haben, um das Wachstum außerhalb des europäischen Marktes zu beschleunigen. „Die Lizenz von den Seychellen bietet ein vollständig reguliertes Umfeld für unser Geschäft außerhalb Europas und ermöglicht es uns, neue Bank- und Zahlungsbeziehungen aufzubauen und das Wachstum im B2B Segment deutlich zu beschleunigen. Zudem sind Kunden besser geschützt. Wir haben mehrere Monate an dieser Lizenz gearbeitet und freuen uns, sie im vierten Quartal in Betrieb zu nehmen“, sagt Benjamin Bilski, Gründer und CEO von NAGA. NAGAX und Guide Investimentos starten Krypto-Plattform in Brasilien NAGAX und Guide Investimentos haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, ein Joint Venture zu gründen, um eine Krypto-Handelsplattform in Brasilien anzubieten, welche die NAGAX Technologie als Basis nutzt. Guide Investimentos ist eine der größten Digital-Asset-Management-Plattformen in Brasilien und gehört der FOSUN-Gruppe. „Der brasilianische Markt für digitale Produkte wächst rasant. Krypto ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente auf dem brasilianischen Online-Markt. Guide hat sich bereits in Brasilien etabliert und wickelt Milliarden an Handelsvolumen im Brokeragebereich ab. NAGAX bietet ein skalierbares Krypto-Ökosystem und wird es Guide-Kunden ermöglichen, sofort Zugang zu Kryptodiensten zu erhalten. Insbesondere unter den aktuellen Marktbedingungen bereiten wir uns auf die nächste Adoptionswelle im Bereich digitaler Assets vor, daher freuen wir uns sehr über diese Partnerschaft.“ Die Kostenumstrukturierung von NAGA zeigt erste Ergebnisse Wie vorab berichtet, hat das Management von NAGA vor einigen Wochen begonnen, die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern. Die monatlichen Kosten sind bereits um über 30 % gesunken, während die Einnahmen im August und September auf dem durchschnittlichen Niveau des ersten Halbjahres 2022 lagen. Im Monat September erzielte NAGA sein bisher bestes Ergebnis auf operativer Cash-Flow-Basis im Jahr 2022 mit einem operativen Cash-Flow von über EUR 1 Mio. „Wir verbessern ständig unsere Kostenbasis. Noch sind wir nicht da, wo wir sein wollen, aber es ist vielversprechend für uns zu sehen, dass wir das starke Umsatzwachstum aufrechterhalten und das Geschäft aus eigenem Cashflow betreiben können. Unser Ziel ist es, uns so zu positionieren, dass wir das Geschäft ohne zusätzliche Finanzierung vorantreiben und nur dann zusätzliche Mittel einholen, um neue Geschäfte und Innovationen voranzutreiben oder zu beschleunigen, wenn die Märkte zurückkommen“, kommentierte Bilski die positive Entwicklung. Er fügt hinzu: „Allerdings müssen wir zugeben, dass dieses Jahr für uns sehr herausfordernd war. Von unerwarteten Bilanzierungsänderungen bis hin zu einem beispiellosen Abverkauf am globalen Aktienmarkt, welcher auch unseren Aktienkurs und unsere Bewertungen erheblich beeinflusst hat, bis hin zur Investition und Einführung von Produkten wie NAGAX unter den schlechtesten Rahmenbedingungen für den Kryptomarkt. Dieses Jahr haben wir viel gelernt und sind zu 100% von NAGA überzeugt. Wir haben eine extrem innovative und robuste Plattform aufgebaut und sehen das Wachstum sowie das Potenzial mehr als jemals zuvor. Das gibt uns viel Zuversicht für die kommende Zeit. Wir möchten unseren Investoren unseren Dank aussprechen, die das Management in dieser turbulenten Zeit dennoch unterstützen. Wir werden erneut beweisen, dass NAGA ein FinTech-Unternehmen mit nachhaltigen Einnahmequellen und einem agilen Management ist, das es versteht, auch durch schwierige Zeiten zu navigieren und stetig Wachstum zu liefern." NAGA veröffentlicht testierten Jahresabschluss am 14. Oktober Nach mehrmonatiger Verzögerung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021, die aufgrund komplexer Prüfungsarbeiten entstanden ist, haben NAGA und ihre Prüfungsgesellschaft E&Y die Arbeit am geprüften Jahresabschluss 2021 abgeschlossen. NAGA wird den testierten Jahresabschluss 2021 am 14. Oktober 2022 auf ihrer Website unter https://. group.naga.com/de/investor-relations/financial-reports veröffentlichen. ###

Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA Karte reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.



Presse-Kontakt

Andreas Luecke,

The NAGA Group AG

press@naga.com

www.naga.com



12.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com