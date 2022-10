Nikkei 225: Index tritt auf der Stell

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigt seit seinen Verlaufshochs aus Ende 2021 zwar relative Stärke, kann sich aber aus einer seit Anfang des Jahres andauernden Seitwärtsbewegung nicht befreien. Ein Vorstoß bullischer Marktteilnehmer Mitte August scheiterte kläglich, nachhaltige Impulse sind derzeit Mangelware.

Derzeit spielt sich das Kursgeschehen zwischen 24.681 und grob 28.388 Punkten ab, wobei die untere Latte bedingt durch den Anstieg des 200-Wochen-Durchschnitts immer weiter steigt. Nach einem Rücksetzer in der abgelaufenen Handelswoche in diesen Bereich kam wieder Kauflaune auf, allerdings bewegt sich das Barometer weiter in seiner bisherigen Handelsspanne seitwärts.

Nachhaltige Impulse können hieraus nicht abgeleitet werden, wohl aber innerhalb dieser Spanne eine untergeordnete Aufwärtsbewegung an die obere Hürde um 28.388 Punkten. Für größere Kaufsignale müsste mindestens der Bereich um 29.300 Punkte nachhaltig überwunden werden.

Auf der Unterseite stützt der EMA 200 effektiv die Kurse, erst darunter müssten Investoren mit einem Rückgang auf einen mittelfristigen Support um 24.200 Punkten rechnen.