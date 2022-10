Trading-Chance DAX: Da könnte man jetzt nachsetzen!

Werbung

Zuletzt hatten wir den DAX an dieser Stelle am 12. September auf dem Schirm. Damals auf der Short-Seite, heute erneut. Wir hatten das Zwischenhoch der Rallye in der ersten Septemberhälfte dabei recht gut erwischt, jetzt stellen wir die Idee in den Raum, die Rallye der vergangenen Tage, die sich bereits festgefahren hat, ebenso zu verkaufen. Es bleibt beim DAX also bei dem Motto „sell the rallye“.

Enttäuschende Bilanzen, bisweilen Gewinnwarnungen, schwache Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks, Erzeugerpreise auf Rekordniveau, deutlich gestiegene Kreditzinsen und Anleiherenditen sowie Notenbanken, die keine Hinweise geben, von ihrem entschlossenen Weg abzuweichen:

Die Mixtur einer Aktienmarkt-Baisse bleibt erhalten. Damit bleibt es opportun, den DAX auf der Short-Seite anzugehen und bestehende Trades aufzustocken, wenn Gegenbewegungen zu enden drohen, so, wie das Chartbild es gerade andeutet.

Unterhalb der Abwärtstrendlinien abgedreht

Das Muster, dass es im Vorfeld einer Abrechnung an der Terminbörse zu einer kurzen, bisweilen aber starken Rallye kommt, sahen wir auch diesmal, im Oktober. Aber solange die Rahmenbedingungen bärisch bleiben, haben solche Rallyes geringe Chancen, zu größeren Aufwärtskorrekturen zu werden. Vor allem, wenn die Abrechnung als Zugpferd ausgeschirrt wird. Und diese Terminmarkt-Abrechnung läuft gerade, bis zum heutigen Handelsende. Danach könnte die Charttechnik in Kombination mit den Rahmenbedingungen umgehend wieder das Geschehen dominieren. Und beides ist derzeit bärisch.

Quelle: marketmaker pp4

Der Chart zeigt, dass der DAX seit seinem bisherigen Jahrestief vom September eine bärische Flagge ausgebildet hat, an deren oberer Begrenzung er jetzt erst einmal nach unten drehte. Darüber warten die August-Abwärtstrendlinie und, etwas höher, der übergeordnete Abwärtstrend. Da der deutsche Leitindex aber bereits wieder ins Rutschen geraten ist, würden wir den Stop Loss eines Short-Trades gezielt eng legen, nicht über die mittelfristige, sondern mit 13.050 Punkten über die kurzfristige Abwärtstrendlinie. Konkret:

Short ist trendkonform und damit konsequent

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 14.889,73 Punkten, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 5,45. Den Stop Loss würden wir im DAX recht eng bei 13.050 Punkten ansiedeln. Dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 18,35 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den DAX lautet VX7GB8.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 12.932 Punkte, 13.260 Punkte, 13.565 Punkte, 13.948 Punkte

Unterstützungen: 12.438 Punkte, 12.391 Punkte, 11.863 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den DAX-Index

Basiswert DAX WKN VX7GB8 ISIN DE000VX7GB80 Basispreis 14.889,73 Punkte K.O.-Schwelle 14.889,73 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 5,45 Stop Loss Zertifikat 18,35 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.