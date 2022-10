Apple, Amazon & Co: Jahresendrallye oder Abwärtstrend? - Eine entscheidende Woche steht an!

Die Berichtssaison ist an den Börsen von jeher eine entscheidende Phase für den weiteren Handelsverlauf. Doch selten wurde so genau von Anlegern, Analysten und Geldhäusern auf eine Woche der Berichtssaison geblickt wie jetzt.

Nach Monaten der Kursverluste, Inflationsnachrichten, Rezessionsängste und vielem mehr, präsentieren in den kommenden fünf Tagen die größten Unternehmen der Welt ihre Quartalszahlen. Hier dürfte sich zeigen, ob uns ein milder Wirtschaftsabschwung mit anschließender Jahresendrallye oder eine schwere Rezession mit tiefroten Kursen ins Haus steht.

Quelle: Earnings Whispers

Nicht nur die Börse blickt angespannt auf die kommenden Tage, sondern auch die US-Notenbank. Können die Unternehmensergebnisse die FED in ihrer Strategie zur Inflationsbekämpfung bremsen oder bestärken? Wie wird die Notenbanksitzung kommende Woche ausfallen? Und wie viel Zinsen kann die Wirtschaft verkraften?

Montag – Auftakt in die Woche

Folglich also Fragen über Fragen und alle ohne Lösung. Ein Szenario, dass die Börse überhaupt nicht gerne sieht. Umso genauer beobachtet der Markt deswegen die kommenden fünf Tage, um Antworten zu finden.

Die ersten Antworten folgen am Montagabend in Gestalt der Zahlen von Logitech. Während die Woche also scheinbar mit leichter Kost beginnt, so sollte man doch etwas genauer hinschauen. Immerhin enthalten die Zahlen des Schweizer Computer und Gaming Zubehör Herstellers wichtige Informationen über die Konsumlaune.

So dürfte nicht nur deutlich werden, wie locker das Geld bei Unternehmen für neue Ausrüstung sitzt, sondern auch, ob Konsumenten im Bereich Gaming und Unterhaltungselektronik weiter tiefe Taschen haben. Nichtsdestotrotz werden die Ergebnisse sicherlich nicht die Märkte in die eine oder andere Richtung bewegen, sind aber Indikatoren für die wichtigen Ereignisse der nächsten Tage.

Dienstag – Doppelschlag nach Börsenschluss

Dienstag geht es vorbörslich mit einigen wichtigen Meldungen weiter. Der größte Getränkehersteller der Welt Coca-Cola, der Lieferdienst UPS und 3M melden die Ergebnisse zum dritten Quartal. Auch deutsche Aktionäre kommen mit den Zahlen von SAP und Kühne&Nagel auf ihre Kosten.

Gespannt wird der Markt allerdings auf die nachbörslichen Zahlen blicken, denn hier wird es ein wahres Feuerwerk an Ergebnissen geben. So berichten unter anderem Visa, Spotify, Texas Instruments und Chipotle an die Analysten und Aktionäre. Doch dies sind nicht die größten Namen des Abends.

Heiß erwartet werden vor allem die Meldungen von Alphabet und Microsoft. Die beiden Billionen Dollar schweren Unternehmen werden ihre aktuelle Bewertung rechtfertigen müssen und sind bereits in der letzten Woche unter Druck geraten.

Vor allem die werbeabhängige Alphabet traf es nach den wirklich katastrophalen Zahlen des Werbekonkurrenten Snap. Jetzt wird sich zeigen, ob der Werbemarkt tatsächlich der viel gepredigten Zyklik unterliegt oder ob Alphabet einfach zu groß für Marktzyklen ist.

Mittwoch – Was wird aus dem Metaversum?

Mit dieser Frage werden sich die Anleger Mittwoch nach Börsenschluss befassen müssen. Hier liefert nämlich Meta, ehemals Facebook, seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Die Aktie hatte bereits sehr deutlich auf die Snap Zahlen reagiert und in den vergangenen Handelstagen rund 4 Prozent verloren.

Für Aktionäre dürfte zudem interessant sein, was aus Mark Zuckerbergs Idee vom Metaversum wird, worüber es in der Vergangenheit schon einige nicht so schmeichelhafte Berichte gab.

Allerdings wird der Mittwoch nicht nur von den Meta Zahlen bestimmt. Zusätzlich liefern vorbörslich Waste Managment und Boeing Zahlen und nach Börsenschluss gibt es noch Ergebnisse von Ford, Teladoc und EQT.

Donnerstag – Apple&Amazon

Dem Handelsverlauf der Woche dürfte allerdings erst der Donnerstag die finale Richtung geben. Vorbörslich gibt es spannende Zahlen von Shopify, McDonalds, Altria und MasterCard. Doch hier könnten die Reaktionen des Marktes, ob gut oder schlecht, noch auf sich warten lassen, da dieser Handelstag von einer allgemeinen Unsicherheit geprägt sein könnte.

Nachbörslich folgen die Zahlen des wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt (Apple) und die des weltweit größten Versandhändlers (Amazon). Gerade letztere stehen im Fokus, da der Prime Day, welcher schon in Q4 zählt, wohl nicht das erwünschte Ergebnis brachte.

Apple hingegen wird besonders scharf mit Blick auf die Preissetzungsmacht beobachtet. Es stellt sich die Frage, ob Apple trotz der allgemeinen Teuerungen seine Kunden binden und weiter wachsen kann.

Freitag – Mit Energie ins Wochenende

Auch Freitag ist noch nicht aller Tage Abend. Hier berichten vorbörslich die Energiekonzerne Exxon Mobile und Chevron. Die Ölwerte sind in den letzten Wochen noch mal kräftig nach oben gelaufen. Grund dafür sind die aktuellen Entscheidungen der OPEC+.

Doch nicht nur der Energiesektor steht zum Ende der Woche im Fokus, sondern auch die Automobilkonzerne. Aus Asien berichtet der größte Fahrzeughersteller der Welt Toyota sowie der Konkurrent Mitsubishi, während in Deutschland Volkswagen seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 vorstellt.

Fazit: Diese Woche kann richtungsweisend sein

Es wird deutlich – diese Woche dürfte entscheidend werden. Ob nun für Anleger, Banker oder Ökonomen, in den kommenden fünf Tagen dürfte sehr deutlich werden, wie robust unsere globale Wirtschaft wirklich ist.

Dabei kommt es nicht nur auf die Ergebnisse des jetzigen dritten Quartals an, sondern auch auf Prognosen und Aussichten, die das Narrativ für den Rest des Jahres bestimmen dürften. Jahresendrallye oder Abwärtstrend? Diese Frage könnte diese Woche schon beantwortet werden. Spätestens allerdings nächste Woche, wenn die Fed ihren Zinsentscheid veröffentlicht.