BAIDU - Crash ans 2013er Tief!

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 91,230 $ (Nasdaq)

Die besten Zeiten haben die großen Aktien aus China schon lange hinter sich, in den letzten 1-2 Jahren wurde sie aus verschiedenen Gründen immer unbeliebter bei den Anlegern. Die Aktie der größten Suchmaschine Chinas, die laut der Statistik von Alexa Internet zu den drei weltweit am häufigsten aufgerufenen Websites zählt, erreichte im Februar 2021 ihr letztes Allzeithoch bei 354,82 USD an der Nasdaq, bevor ein starker Abwärtstrend startete. Nach einem Stabilisierungsversuch im Frühjahr dieses Jahres kommt seit September wieder starker Verkaufsdruck auf. In diesen Minuten wird die Aktie bei rund 81 USD getaxt und somit leicht unterhalb der Tiefs aus den Jahren 2013 und 2020 bei 82,00 - 82,98 USD.

Möglicherweise langfristige Richtungsentscheidung

Am Supportbereich bei 82 - 83 USD könnte sich die mittel- und langfristige Marschrichtung entscheiden. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten, entstehen große Verkaufssignale. Im Worst Case startet dann ein mehrjährigen Abwärtstrend. Bei 63 - 66 und 43 - 47 USD liegen dann die nächsten größeren Auffangzonen.

Langfristiger Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) seit Dezember 2006:

Alles oder nichts

Der Verlauf der kommenden Handelstage dürften hochspannend werden. Kann die Aktie den Support bei 82 - 83 USD letztlich verteidigen - möglicherweise nach einem kurzen Fehlausbruch nach unten - wäre der Start einer Kurserholung in Richtung 100 - 103 und ggf. sogar 113 - 116 USD denkbar. Das wäre das bullische Szenario, in dem die Tiefs der letzten Dekade verteidigt werden.

Darüber hinaus würden erst oberhalb von 116 bzw. 125 USD größere Kaufsignale entstehen. Dann wäre eine Kurserholung in Richtung 154 - 159 USD denkbar. Dieser Preisbereich stellt der großen Trigger für die Bullen dar, dessen Überwinden einen längeren Aufwärtstrend einleiten könnte. Unterhalb von 80 USD per Tages- und Wochenschlusskurs könnte das oben erwähnte bärische Szenario aktiviert werden.

Fazit: Aktuell schaut es kritisch aus für die Baidu-Aktie. Antizyklische Aktionen auf der Long-Seite erscheinen hochriskant, hätten aber auf Grund der Signifikanz des Preisbereichs bei 82 - 83 USD durchaus ihren Reiz. Besser wäre es, für Einstiege eine kleine Trendwende abzuwarten. Andererseits könnten Short-Positionierung bei der Aufgabe des großen Supports attraktiv werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)