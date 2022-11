Trading-Chance Airbus: Heiß gelaufen

Werbung

Gute Quartalsergebnisse sind derzeit selten. Und Airbus lieferte solche guten Zahlen. Aber war das, was da gemeldet wurde, wirklich so stark, dass es eine Rallye von 30 Prozent binnen eines Monats unterfüttern und die Aktie von hier aus noch weiter steigen lassen könnte? Die Aktie ist schon jetzt ungewöhnlich heiß gelaufen … für risikofreudige Akteure ist das eine Trading-Chance Short.

Im Zuge des „Corona Crashs“ Anfang 2020 brach die Aktie des Luftfahrzeugkonzerns Airbus von ihrem Allzeithoch bei 139,40 auf 47,70 Euro ein. Doch die Befürchtung, die Luftfahrt werde auf lange Zeit nahezu zum Erliegen kommen und daher kaum noch Bedarf für neue Maschinen bestehen, erwies sich als überzogen. Die Aktie erholte sich und ging Mitte 2021 in einen Seitwärtstrend über. Aktuell notiert die Airbus-Aktie nur noch knapp 20 Prozent unter ihrem damaligen Rekordhoch. Rechtfertigt das, was Airbus Ende vergangener Woche vorlegte, einen so hohen Kurslevel, ermöglichen die Zahlen gar den Ausbruch aus der Handelsspanne nach oben?

Die Ergebnisse waren gut, aber sie stellen nicht alles auf den Kopf

Der Umsatz von Airbus lag im dritten Quartal mit 13,31 Milliarden Euro solide über der durchschnittlichen Analystenprognose von 12,85 Milliarden. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag zwar mit 836 Millionen unter der Prognose von 887 Millionen Euro, aber komfortabel über dem des Vorjahresquartals (666 Millionen). Das war gut. Aber trotzdem hob Airbus die Gesamtjahresprognose großenteils nicht an, blieb bei den bislang avisierten 700 ausgelieferten Flugzeugen und einem EBIT von 5,5 Milliarden, nur die Prognose für den Free Cashflow wurde von 3,5 auf 4,5 Milliarden Euro angehoben.

Als die Airbus-Aktie Anfang Oktober ihr bisheriges Jahrestief von 86,53 Euro markierte, mochten manche darauf gewettet haben, dass auch Airbus in den Strudel aus höheren Kosten und zurückhaltenden Kunden geraten würde. Das hat sich bislang nicht bestätigt. Allerdings kann der Konzern auch noch lange von vollen Auftragsbüchern zehren … und das ist allgemein bekannt. So gesehen war die Chance, dass, wer da unter 90 Euro noch Short ging, gut damit fahren würde, nicht gerade groß. Aber ist es nicht umgekehrt dasselbe bei denen, die nach dieser Rallye noch Long gehen würden, nachdem die Aktie bereits im Vorfeld der vergangene Woche vorgelegten Bilanz rasant gestiegen war?

Die Argumente der Bullen werden dünner, je weiter die Aktie steigt

Das ist in der Tat so. Wie weit die Aktie angesichts des beeindruckenden Momentums kurzfristig noch laufen kann, lässt sich nicht eingrenzen, das ist etwas, mit dem man bei antizyklischen Trades umgehen muss. Aber dass die Bewertung auf Basis der derzeitigen Prognosen mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22 historisch gesehen eher am oberen Ende liegt, die Aktie insgesamt schon 30 Prozent gelaufen ist und diese Rallye derart schnell vonstattenging, dass der RSI-Indikator, den Sie im folgenden Chart unten mit eingeblendet sehen, so überkauft ist wie zuletzt vor zwei Jahren, macht deutlich:

Da wäre jetzt grundsätzlich mehr Luft nach unten als nach oben. Zumal die Trader ja wissen, dass die Bewertung schon jetzt nicht mehr niedrig ist und die „good news“ nunmehr auf dem Tisch liegen. Wer daraufhin kaufen wollte, dürfte es getan haben, hinzu kommt, dass womöglich auch schon heute die Käufe auslaufen, die zum Monatsanfang als Reaktion auf den in der Aktie ebenso wie im Gesamtmarkt starken Oktober erfolgten. Für risikofreudige Trader ist das jetzt eine verlockende Ausgangsbasis für einen Trade gegen die kurzfristige Laufrichtung des Kurses.

Ein hoch spekulativer Trade gegen die kurzfristige Trendrichtung

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor. Mit einem Basispreis von 148,879 Euro und einem Knock Out-Level von 142,580 Euro kommt das Zertifikat aktuell auf einen Hebel von 3,08. Ein Stop Loss bei 122 Euro in der Aktie entspricht einem Kurs von ca. 2,68 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Airbus lautet SN2TRM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 113,14 Euro, 113,74 Euro, 120,34 Euro, 121,06 Euro

Unterstützungen: 103,42 Euro, 90,32 Euro, 88,92 Euro, 86,53 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Airbus

Basiswert Airbus WKN SN2TRM ISIN DE000SN2TRM7 Basispreis 148,879 Euro K.O.-Schwelle 142,580 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 3,08 Stop Loss Zertifikat 2,68 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

