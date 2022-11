Mitte des Monats eröffnet die CHTF 2022, um Chinas Innovationskraft zu stärken

Die 24. China Hi-Tech Fair (CHTF 2022) findet vom 15. bis 19. November 2022 im Kongress- und Ausstellungszentrum von Shenzhen und im Weltkongress- und Ausstellungszentrum von Shenzhen statt. Die diesjährige CHTF, die den Status als Chinas größtes und einflussreichstes Tech-Event widerspiegelt, konzentriert sich auf wegweisende Leistungen in der Grundlagenforschung, der industriellen Integration, führenden Bereichen und bedeutenden wissenschaftlichen Forschungsprojekten.

Die CHTF 2022 findet zu einem bedeutenden Zeitpunkt in Chinas 14. Fünfjahresplan statt, der die wissenschaftliche und technologische Autonomie für die künftige wirtschaftliche Entwicklung des Landes in den Vordergrund stellt. Ganz im Einklang mit dieser Philosophie wird die CHTF 2022 als hochkarätige Plattform für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Technologie das Beste und Neueste der wissenschaftlichen und technologischen Innovation Chinas präsentieren.

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehören die intelligente Fertigung sowie die industrielle Transformation und Modernisierung, die Verschmelzung von Daten und Realität in neu aufkommenden Medien wie dem Metaverse, die Interaktion und Integration von 5G und künstlicher Intelligenz, die Anwendung digitaler Wissenschaft und Technologie in der Landwirtschaft und der Neubelebung des ländlichen Raums sowie die intelligente Medizin und Altenpflege.

Im Rahmen der CHTF 2022 wird es erstmals eine Ausstellung für Innovationen im Bereich des Wasserschutzes geben, die sich mit Strategien zur Bewältigung der Wasserknappheit in China befasst und Praktiken in verschiedenen Bereichen und Szenarien sowie fortschrittliche Konzepte, Technologien und Produkte aus dem In- und Ausland vorstellt.

Während der fünf Tage der CHTF 2022 stehen über 200 spannende Meetings und Aktivitäten auf dem Programm, darunter Gipfel- und Themenforen, technische Seminare und Business-Salons, Produktvorstellungen, Projektfinanzierungs-Roadshows und Schulungen.

Auf der diesjährigen Messe werden Wissenschaftler aus dem In- und Ausland, Nobelpreisträger, Wirtschaftswissenschaftler, Mathematiker, multinationale Unternehmen aus Wissenschaft und Technologie, bekannte staatliche Unternehmen sowie Unternehmensgründer und Führungskräfte vertreten sein. Diese Experten aus den Bereichen Technologie und Industrie werden ihre einzigartigen Perspektiven teilen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Chancen zu nutzen, die sich ihnen durch die neue Vitalität und Dynamik der wissenschaftlichen und technologischen Innovation in China bieten.

Wenn Sie sich für Trends in der High-Tech-Branche begeistern oder Investitions- und Kaufabsichten haben, sind Sie herzlich eingeladen, die CHTF 2022 zu besuchen. Weitere spannende Veranstaltungen und Informationen werden bald auf der offiziellen Website, dem offiziellen WeChat und dem Microblog bekannt gegeben.

