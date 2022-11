onvista Mahlzeit: Dax-Bullen legen nach - Apple, Biontech, VW und Warren Buffett jucken 10 Milliarden Doller Verlust nicht

Der Dax zeigt ich zum Beginn der neuen Woche weiter gut in Form. Schnell hat er heute aus einem Minus ein Plus gemacht. Mit den amerikanischen Zwischenwahlen und den US-Inflationsdaten die beide in dieser Woche auf dem Programm stehen, könnte die gute Laune der Anleger allerdings auf dem Prüfstand kommen. Allerdings hat der deutsche Leitindex den Zinsentscheid der Fed deutlich besser weggesteckt als die Wall Street. Vielleicht lässt er sich ja auch diese Woche nicht von den Ereignissen aus Übersee beeindrucken.

Biontech hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Genau wie der US-Konkurrent muss die deutsche Biotech-Schmiede aufgrund der nachlassenden Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff deutlich Abstriche bei Umsatz und Gewinn vermelden. Allerdings kommt Biontech nicht so schlimm unter die Räder wie Moderna.

Schlimmer erwischt es da hingegen Palantir. Der amerikanische Datenspezialist konnte die Erwartungen der Experten nicht komplett übertreffen und steht mal wieder unter Druck.

Besser machte es da Warren Buffett. Berkshire Hathaway musste zwar einen Buchverlust von über 10 Milliarden Dollar hinnehmen. Aber der Betriebsgewinn konnte zulegen und das kommt bei den Anlegern gut an.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Die Themen der Sendung: Dax, Biontech, Palantir, Berkshire Hathaway, Velodyne Lidar, Adidas, windeln.de,Meta, Apple, GSK, VW, Siemens Energy, Deutsche Bank, Tops&Flops, Pfeifer Vacuum, Eventim, Musterdepot