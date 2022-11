Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Saturn Oil & Gas Inc. Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc. ISIN: CA80412L8832 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Buy seit: 04.11.2022 Kursziel: CAD7.00 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat am 04.11.2022 die Coverage von Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L8832/ Bloomberg: SOIL CN, SMKA GR, OILSF US) aufgenommen. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 7,00. Zusammenfassung: Die Produktion von Saturn hat sich in weniger als zwei Jahren um mehr als das 50-fache auf 12.000 boepd (Barrel Öläquivalent proTag) vervielfacht, dank zweier transformativer Akquisitionen in den Gebieten Oxbow und Viking in Saskatchewan. Die Produktion, die sich derzeit im Verhältnis von ca. 60:40 zwischen Oxbow und Viking aufteilt und zu über 95 % aus Öl besteht, ist in beiden Gebieten äußerst lukrativ. Bei einem WTI-Rohölpreis von USD75 (ca. USD15 unter dem aktuellen Niveau) beträgt der interne Zinsfuß für neue Bohrungen in Oxbow und Viking 160 % bzw. 80 %. Für die Zukunft plant Saturn jährlich 35-40 neue Bohrungen im Viking-Gebiet und 40 neue Bohrungen in Oxbow. Wir gehen davon aus, dass Saturn bis 2025 eine Fördermenge von über 15.400 boepd (ca.+ 50% gegenüber 2022E) erreichen wird und sich die derzeitige Nettoverschuldung von ca. CAD220 Mio. in eine Netto-Cash-Position von über CAD200 Mio. verwandeln wird. Auf der Grundlage eines DCF-Modells mit abgestuften Diskontierungssätzen für produzierende erschlossene, nachgewiesene unerschlossene und wahrscheinliche Reserven sehen wir den fairen Wert der Saturn-Aktie bei CAD7,00. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung auf. First Berlin Equity Research on 04/11/2022 initiated coverage on Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L8832/ Bloomberg: SOIL CN, SMKA GR, OILSF US). Analyst Simon Scholes placed a BUY rating on the stock, with a CAD 7.00 price target. Abstract: Production at Saturn has multiplied more than 50-fold to 12,000 boepd (barrels of oil equivalent per day) in under two years thanks to two transformative acquisitions in the Oxbow and Viking areas of Saskatchewan. Output, which currently splits ca. 60:40 between Oxbow and Viking, and is over 95% oil by volume, is highly lucrative in both areas. At a WTI crude price of USD75 (ca. USD13 below the current level), the internal rate of return on new Oxbow and Viking wells is 160% and 80% respectively. Going forward, Saturn plans annual drilling of 35-40 new wells in the Viking area and 40 new wells at Oxbow. By 2025 we expect Saturn's output to exceed 15,400 boepd (+ca. 50% vs. 2022E) and the current net debt position of ca. CAD220m to become net cash of over CAD200m. A DCF model using tiered discount rates for producing developed producing, proven undeveloped, and probable reserves, shows fair value for the Saturn share of CAD7.00. We initiate coverage with a Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25821.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °