APA ots news: Zeichnungsfrist für W.E.B-Anleihe 2025 gestartet

Neue Investment-Möglichkeit der WEB Windenergie AG | Laufzeit 9 Jahre (2025-2034), Verzinsung 4,50 % p.a. (vor Abzug KESt) | Nutzungsmöglichkeit für Gewinnfreibetrag Wien/Graz/Pfaffenschlag (APA-ots) - Zur Finanzierung laufender und künftiger Investitionen begibt die W.E.B eine weitere Anleihe. Die Zeichnungsfrist ist am 12. August 2025 gestartet und endet voraussichtlich am 16. September 2025. "Mit der neuen Anleihe bietet die W.E.B eine sinnvolle und attraktive Investmentchance. Private Anlegerinnen und Anleger haben damit die Möglichkeit, sehr einfach die Energiewende zu unterstützen und dabei Geld zu verdienen", sagt W.E.B-Finanzvorstand Michael Trcka. Zwtl.: Jubliäumsanleihe mit besonderer Struktur Die aktuelle Anleihe ist die bereits 20. Emission in der Geschichte der WEB Windenergie AG. Als "Jubiläumsanleihe" mit einer Laufzeit von neun Jahren ist sie speziell strukturiert: Die ersten vier Jahre sind tilgungsfrei, in den folgenden Jahren wird je ein Fünftel des investierten Betrags zurückgezahlt. Die Zinsen in Höhe von 4,50 Prozent p.a. (vor Abzug der KESt) werden während der gesamten Laufzeit ausbezahlt. "Mit dieser Struktur bieten wir allen Investor:innen eine interessante Chance auf ein echtes Green Investment. Für freiberuflich Tätige gibt es einen zusätzlichen Vorteil: Sie können die Anleihe im Rahmen des Gewinnfreibetrags nutzen", so W.E.B-Vorständin Stefanie Markut. Zwtl.: W.E.B treibt Energiewende voran Mit dem Erlös aus der Anleihe finanziert die WEB Windenergie AG den weiteren Ausbau ihres Kraftwerksparks und treibt damit die Energiewende voran. Der Investitionsbedarf in die Energiewende ist anhaltend hoch. Um die Klimaziele zu erreichen und den weltweit steigenden Strombedarf zu decken, müssen nach Angaben der Internationalen Energieagentur IEA im Zeitraum 2025-2030 pro Jahr durchschnittlich 147 GW bei Windkraft und 722 GW bei Photovoltaik zugebaut werden. "Für die W.E.B bedeutet dieses Potenzial enorme Marktchancen, die wir nutzen wollen. Wir setzen daher ausgewählte Projekte aus unserer rund 4 GW umfassenden Projektpipeline zügig um. Allein 2025 und 2026 wollen wir mehr als 185 MW neuer Leistung ans Netz bringen", sagt Florian Müller, im W.E.B-Vorstand für Projektentwicklung zuständig. Größtes Projekt ist dabei der Kraftwerkspark Weavers Mountain in Kanada mit einer Gesamtkapazität von 94,4 MW. Weitere Windparks in Frankreich und Deutschland sowie ein Photovoltaik-Kraftwerk in Österreich mit rund 11 MW Leistung sind ebenso darunter. Die Bandbreite der Projekte verdeutlicht einmal mehr die erfolgreiche Strategie der WEB Windenergie AG. Roman Prager, im W.E.B-Vorstand für den Kraftwerksbetrieb verantwortlich: "Wir setzen auf Risikostreuung durch Diversifikation nach Regionen, Technologien und Projektgrößen. So gelingt es, auch unter wechselnden Rahmenbedingungen und variierenden Wetterlagen verlässlich Strom zu produzieren." Details zur W.E.B-Anleihe 2025-2034 Emittentin: WEB Windenergie AG Emissionsvolumen: EUR 20.000.000,- (Aufstockung auf bis zu EUR 40.000.000,- möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten) Stückelung: EUR 1.000,- Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer) Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale) Laufzeit: 9 Jahre Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem Grund Zeichnungsfrist: Vom 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 ( Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten) Ausgabetag: 26.09.2025 Zinszahlungstag: Jährlich am 26.09. Tilgung: Die ersten vier Jahre tilgungsfrei, danach jährlich ein Fünftel des Nennbetrags jeweils am 26.09. Zahlstelle: Volksbank Wien AG Börsenotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 10 der Anleihebedingungen) ISIN: AT0WEB2510A1 Rechtlicher Hinweis Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG entsprechenden, von der FMA im Juli 2025 gebilligten Prospekts sowie allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website anleihe2025.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2025 zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2025 zu investieren, vollends zu verstehen. Über die WEB Windenergie AG (W.E.B) Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW ( Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden. Aktuell sind mehr als 6.800 Personen als Aktionär:innen am Unternehmen beteiligt. Rückfragehinweis: WEB Windenergie AG DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Investor Relations Telefon: +43 664 962 70 04 E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy Website: https://www.web.energy