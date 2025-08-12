Werbung ausblenden

APA ots news: Zeichnungsfrist für W.E.B-Anleihe 2025 gestartet

dpa-AFX · Uhr
    Neue Investment-Möglichkeit der WEB Windenergie AG | Laufzeit  
9 Jahre (2025-2034), Verzinsung 4,50 % p.a. (vor Abzug KESt) | 
Nutzungsmöglichkeit für Gewinnfreibetrag 

Wien/Graz/Pfaffenschlag (APA-ots) - Zur Finanzierung laufender und  
künftiger Investitionen begibt die 
W.E.B eine weitere Anleihe. Die Zeichnungsfrist ist am 12. August 
2025 gestartet und endet voraussichtlich am 16. September 2025. "Mit 
der neuen Anleihe bietet die W.E.B eine sinnvolle und attraktive 
Investmentchance. Private Anlegerinnen und Anleger haben damit die 
Möglichkeit, sehr einfach die Energiewende zu unterstützen und dabei 
Geld zu verdienen", sagt W.E.B-Finanzvorstand Michael Trcka. 

Zwtl.: Jubliäumsanleihe mit besonderer Struktur 

Die aktuelle Anleihe ist die bereits 20. Emission in der 
Geschichte der WEB Windenergie AG. Als "Jubiläumsanleihe" mit einer 
Laufzeit von neun Jahren ist sie speziell strukturiert: Die ersten 
vier Jahre sind tilgungsfrei, in den folgenden Jahren wird je ein 
Fünftel des investierten Betrags zurückgezahlt. Die Zinsen in Höhe 
von 4,50 Prozent p.a. (vor Abzug der KESt) werden während der 
gesamten Laufzeit ausbezahlt. "Mit dieser Struktur bieten wir allen 
Investor:innen eine interessante Chance auf ein echtes Green 
Investment. Für freiberuflich Tätige gibt es einen zusätzlichen 
Vorteil: Sie können die Anleihe im Rahmen des Gewinnfreibetrags 
nutzen", so W.E.B-Vorständin Stefanie Markut. 

Zwtl.: W.E.B treibt Energiewende voran 

Mit dem Erlös aus der Anleihe finanziert die WEB Windenergie AG 
den weiteren Ausbau ihres Kraftwerksparks und treibt damit die 
Energiewende voran. Der Investitionsbedarf in die Energiewende ist 
anhaltend hoch. Um die Klimaziele zu erreichen und den weltweit 
steigenden Strombedarf zu decken, müssen nach Angaben der 
Internationalen Energieagentur IEA im Zeitraum 2025-2030 pro Jahr 
durchschnittlich 147 GW bei Windkraft und 722 GW bei Photovoltaik 
zugebaut werden. "Für die W.E.B bedeutet dieses Potenzial enorme 
Marktchancen, die wir nutzen wollen. Wir setzen daher ausgewählte 
Projekte aus unserer rund 4 GW umfassenden Projektpipeline zügig um. 
Allein 2025 und 2026 wollen wir mehr als 185 MW neuer Leistung ans 
Netz bringen", sagt Florian Müller, im W.E.B-Vorstand für 
Projektentwicklung zuständig. 

Größtes Projekt ist dabei der Kraftwerkspark Weavers Mountain in 
Kanada mit einer Gesamtkapazität von 94,4 MW. Weitere Windparks in 
Frankreich und Deutschland sowie ein Photovoltaik-Kraftwerk in 
Österreich mit rund 11 MW Leistung sind ebenso darunter. Die 
Bandbreite der Projekte verdeutlicht einmal mehr die erfolgreiche 
Strategie der WEB Windenergie AG. Roman Prager, im W.E.B-Vorstand für 
den Kraftwerksbetrieb verantwortlich: "Wir setzen auf Risikostreuung 
durch Diversifikation nach Regionen, Technologien und Projektgrößen. 
So gelingt es, auch unter wechselnden Rahmenbedingungen und 
variierenden Wetterlagen verlässlich Strom zu produzieren." 

Details zur W.E.B-Anleihe 2025-2034 

Emittentin: WEB Windenergie AG 

Emissionsvolumen: EUR 20.000.000,- (Aufstockung auf bis zu EUR 
40.000.000,- möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen 
vorbehalten) 

Stückelung: EUR 1.000,- 

Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer) 

Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale) 

Laufzeit: 9 Jahre 

Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem 
Grund 

Zeichnungsfrist: Vom 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 ( 
Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten) 

Ausgabetag: 26.09.2025 

Zinszahlungstag: Jährlich am 26.09. 

Tilgung: Die ersten vier Jahre tilgungsfrei, danach jährlich ein 
Fünftel des Nennbetrags jeweils am 26.09. 

Zahlstelle: Volksbank Wien AG 

Börsenotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 10 der 
Anleihebedingungen) 

ISIN: AT0WEB2510A1 

Rechtlicher Hinweis 

Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf 
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt 
ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG 
entsprechenden, von der FMA im Juli 2025 gebilligten Prospekts sowie 
allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website 
anleihe2025.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch 
die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2025 zu 
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie 
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und 
Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2025 zu investieren, 
vollends zu verstehen. 

Über die WEB Windenergie AG (W.E.B) 

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf 
Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. 
Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW ( 
Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in 
Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada 
und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine 
Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die 
unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden. 
Aktuell sind mehr als 6.800 Personen als Aktionär:innen am 
Unternehmen beteiligt. 

Rückfragehinweis: 
   WEB Windenergie AG 
   DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Investor Relations 
   Telefon: +43 664 962 70 04 
   E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy 
   Website: https://www.web.energy 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13267/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0027    2025-08-12/09:05
