Trading-Chance Schlumberger: Diese Bullen-Wette könnte jetzt nach hinten losgehen

Schlumberger ist „das“ weltweit führende Unternehmen für alle technischen Lösungen und Dienstleistungen rund um die Ölproduktion. Die Aktie ist im Vorfeld der US-Wahl immens in die Höhe geschossen. Dahinter steckt eine Wette der Spekulanten, die indes jetzt schiefgehen könnte. Eine Trading-Chance Short.

Die Wette lautete: Die Republikaner werden die Zwischenwahlen haushoch gewinnen. Da die Republikaner sich schon immer für die heimische Ölindustrie stark gemacht haben, werden sie die Bemühungen der US-Regierung, erneuerbare Energien zu forcieren, torpedieren. Damit bekommt die US-Ölindustrie wieder Oberwasser und davon wiederum wird Schlumberger, die Lösungen und Dienstleistungen in allen Phasen von der Exploration bis zur Produktion anbieten, massiv profitieren. Soweit die Idee, aber:

Ohne Rückenwind der Politik ist die Aktie jetzt überbewertet

Auch, wenn die endgültigen Verhältnisse in US-Senat und US-Repräsentantenhaus noch offen sind, ist doch klar, dass die „rote Welle“, ein Kantersieg der Republikaner also, ausgeblieben ist. Aber mit knappen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und womöglich ohne Mehrheit im Senat wird aus der Idee, dass die US-Ölindustrie und Dienstleister wie Schlumberger vor goldenen Zeiten stehen, eher nichts. Und alleine tragfähig ist der Kurslevel, den die Aktie jetzt erreicht hat, nicht.

Zwar hat Schlumberger die Gewinnprognosen der Analysten in den ersten drei Quartalen übertroffen. Aber die 2022er-Gewinnerwartung ergibt auf diesem Kursniveau ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 25, das ist deutlich über dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Und wenn man sieht, dass Schlumberger in vier der vergangenen zehn Jahre Verluste schrieb, wird zudem deutlich: Wenn der Trend zu den Erneuerbaren doch weitergeht, stehen dem Unternehmen womöglich nicht gerade leichte Zeiten bevor. Diese Wette auf einen Kongress mit republikanischer Dominanz kann somit, jetzt, da es scheinbar anders kommt, sogar ein heftiger Bumerang werden.

Kräftig überkauft … das schreit fast nach Gewinnmitnahmen

Denn darüber hinaus ist die Aktie ja, wie wir im Chart anhand des unten mit eingeblendeten RSI-Indikators sehen, auch noch kräftig überkauft. Schlumberger steht momentan auf dem achten Platz in der Performance-Liste des marktbreiten US-Index S&P 500, mit einem Anstieg von über 80 Prozent im bisherigen Jahressaldo. Das schreit fast nach Gewinnmitnahmen. Und selbst ein Rücksetzer an die nächstgelegene Supportlinie bei knapp 50 US-Dollar würde hier schon fast zehn Prozent Abwärtspotenzial bedeuten … wobei es bei einem solchen Rücksetzer nicht bleiben muss. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

Noch haben wir den Stand vom Abend vor dem Wahlende, noch ist dieser Aufwärtstrend, überkauft, wie er ist, intakt und noch ist dieser Trade damit hoch spekulativ und somit nur etwas für risikofreudige Trader. Und man muss in jedem Fall einen konsequenten Stop Loss einziehen, den wir bei 61 US-Dollar ansiedeln würden, knapp über der nächstgelegenen, wenngleich uralten, nächsten Widerstandslinie in Form des Jahrestiefs 2011.

Ein hochspekulativer, antizyklischer Trade, der es in sich hat

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 71,940 US-Dollar einen Hebel von 3,01 ausweist. Ein Stop Loss bei 61 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0030 USD) einem Kurs von ca. 1,09 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Schlumberger lautet SQ32XC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 59,90 US-Dollar

Unterstützungen: 49,83 US-Dollar, 46,25 US-Dollar, 40,90 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Schlumberger-Aktie

Basiswert Schlumberger WKN SQ32XC ISIN DE000SQ32XC4 Basispreis 71,940 US-Dollar K.O.-Schwelle 71,940 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 3,01 Stop Loss Zertifikat 1,09 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.