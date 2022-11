PROCTER GAMBLE - Entscheidende Hürde erreicht

The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 140,970 $ (NYSE)

Im April 2022 prallte die Aktie von Procter & Gamble an ihrem Allzeithoch bei 165,35 USD ab. Anschließend fiel die Aktie auf ein Tief bei 122,18 USD und damit nahe an die wichtigen Unterstützungszone um 121,57-119,54 USD. In dieser Abwärtsbewegung durchbrach der Wert seinen Aufwärtstrend seit Mai 2018.

In den letzten Wochen erholte sich die Aktie deutlich. Diese Erholung führte sie am Donnerstag an den entscheidenden Widerstandsbereich aus gebrochenem Aufwärtstrend und Abwärtstrend seit April 2022. In diesem Bereich verläuft auch der EMA 200. Am Freitag lief der Wert an diesem Widerstandsbereich um 141,68 USD seitwärts.

Neue Verkaufswelle?

Die Aktie von Procter & Gamble notiert an einem entscheidenden Widerstandsbereich. Prallt sie an diesem Bereich nach unten ab, droht ein erneuter Rückfall in Richtung 121,57-119,54 USD.

Kommt es allerdings zum Ausbruch über diese Widerstandszone um 141,68 USD, dann könnte die Rally der letzten Woche weiter anhalten. Ein Anstieg in Richtung 150,63 USD und später an das Allzeithoch wäre dann möglich.

Fazit: Die Aktie von Procter & Gamble notiert an einer entscheidenden Stelle. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen.

The Procter & Gamble Co.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)