DEUTSCHE TELEKOM - Wird das die Aktie des Jahres 2022?

In der Deutschen-Telekom-Aktie warten wir schon seit Monaten auf den großen Knall. Bereits im August des vergangenen Jahres erreichte der Aktienkurs den Widerstandsbereich ab ca. 19 EUR und in unzähligen Versuchen sind die Bullen in diesem Preisbereich gescheitert. Vor allen Dingen ab Sommer hält sich die Aktie in dieser Widerstandszone jedoch extrem gut. Leider aber konnten sich die Käufer bis dato nicht durchsetzen. Auch der jüngste Versuch in der letzten Woche brachte noch nicht den Durchbruch. Ausgehend von 19,71 EUR fiel der Kurs wieder unter den Widerstandsbereich zurück. Seit einigen Tagen läuft jedoch ein neuer Rallyversuch.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!

Bringen wir es auf den Punkt, haben die Käufer aktuell eine gute Chance, einen neuen Aufwärtstrend zu starten. Dafür sollte man auf der einen Seite das bisherige Tief im Bereich von 18,86 EUR halten, während man auf der anderen Seite nachhaltig über ca. 19,75 EUR ausbricht. Damit würde man auch die vor gut einer Woche noch eher verhalten aufgenommenen Quartalszahlen und die damit verbundene Preisbewegung nach oben auflösen. Sollte uns dies gelingen, könnten die Kurse weiter in Richtung 25 EUR und darüber hinaus durchstarten.

Deutsche Telekom AG

Vorfreude ist die schönste Freude!

Aber nicht nur für kurzfristige Trader ist die Telekom-Aktie ein potentielles Freudenfest. Der langfristige Chart zeigt, wo wir uns derzeit bewegen und was für Chancen sich ergeben würden, wenn man die aktuelle Konsolidierung nachhaltig nach oben verlassen kann. Damit würde eine seit über 20 Jahren laufende Bodenbildung/Range beendet werden und entsprechend groß wäre zumindest aus charttechnischer Sicht das Potenzial. Hier lassen sich problemlos Ziele bei 26 und sogar jenseits der 30 EUR ausmachen.

Fazit: Spätestens beim Blick auf den langfristigen Chart dürfte klar sein, warum sich die Käufer in der Telekom-Aktie derzeit so schwertun. Der Preisbereich ab ca. 17 EUR ist eine langfristige Widerstandszone und aktuell versucht man, diese nach oben zu verlassen. Die aktuelle Phase könnte dabei das Sprungbrett darstellen. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit für die große Party nicht die beste, aber dafür glänzt das CRV. Je nach Risikoneigung könnte die Reißleine im Bereich von 18,75 EUR bzw. 17,40 EUR (beides Per Tagesschlusskurs) gezogen werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)