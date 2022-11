SAP - Hier warten neue Chancen

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 107,680 € (XETRA)

In den vergangenen Tagen fackelten die Bullen in SAP ein wahres Kursfeuerwerk ab. Mit den Quartalszahlen Ende Oktober gelang es dann auch, den Widerstandsbereich um 94 EUR zu überwinden und so summieren sich die Gewinne seit dem Jahrestief mittlerweile auf über 35 %. Dabei weiß aber nicht nur die Performance zu beeindrucken. Auch die Tatsache, dass es auf dem Weg nach oben kaum Korrekturen gab, überzeugt.

Genau hierin besteht kurzfristig jedoch ein gewisses Risiko, wie man auch an den heutigen Verkäufen im frühen Freitagshandel sehen kann. Sollte sich die Aktie extrem gut behaupten können, dürften die Kurse wahrscheinlich nicht deutlich tiefer als ca. 104/103 EUR nachgeben. Unterhalb dessen wäre mit einer etwas ausgedehnteren Korrektur zu rechnen, wobei die Kurse in Richtung 98,75 EUR fallen könnten. Dort trifft man auf einen ersten Support, der sich bis ca. 94 EUR hinzieht und idealerweise wird diese Zone genutzt, um den Aufwärtstrend mit neuen Hochs weiter fortzusetzen. Kurzfristig wären dabei Gewinne in Richtung 113-114 EUR möglich, mittelfristig sogar wieder in Richtung 125 EUR.

SAP SE

Fazit: Im Rahmen der aktuellen Kaufwelle dürfte die SAP-Aktie ihr Hoch noch nicht gesehen haben, selbst wenn es kurzfristig zu einer Korrektur kommt. Diese bietet interessierten Trader kurzfristig zwei spannende Chancen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)