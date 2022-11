Warren Buffett: „Nicht der Intellekt entscheidet über Erfolg mit Aktien …“

Warren Buffett ist als Investor erfolgreich. Alleine anhand seiner vielschichtigen und weitsichtigen Zitate würde ich sagen: Das Orakel von Omaha ist ziemlich intelligent. Allerdings ist es deshalb umso bemerkenswerter, dass der Starinvestor selbst sagt, der Intellekt sei für den Erfolg nicht entscheidend.

Erfolg mit Aktien lässt sich auf eine wichtigere Eigenschaft zurückführen. Welche das ist und wo sie in der Praxis zum Einsatz kommt? Sehen wir uns das ein wenig näher an.

Warren Buffett: Das ist wichtiger als der Intellekt

Wieder einmal ist es ein Zitat des Orakels von Omaha, das heute Anlass für unseren Artikel ist. Dabei geht es um den Intellekt und eine andere Eigenschaft. Wobei wir trotzdem eines festhalten sollten: Ein gesundes Maß an Intelligenz und die Fähigkeit, sich seiner Geisteswelt zu bedienen, gehört zum Investieren dazu. Ein Unternehmen analysiert sich nicht von selbst, zudem müssen wir über allgemeine Chancen und Risiken beim Anlegen generell nachdenken. Trotzdem, auch im Wissen dieser Dinge sagte Warren Buffett:

„Die wichtigste Eigenschaft eines Anlegers ist Temperament, nicht Intellekt.“

Vielleicht auch hier der Hinweis: Der Starinvestor sagt nicht, dass der Intellekt unwichtig ist. Wohl aber, dass das Temperament ein entscheidenderer Faktor für den Erfolg eines Anlegers ist. Das ist bemerkenswert. Aber es führt auch dazu, dass diejenigen, die ihr Temperament besser beherrschen können, einen Vorteil haben. Es ist nicht einfach, sich im Zaum zu halten, wenn es schwierig ist. Vor allem nicht, wenn man ein eher nervöses Gemüt hat.

Warren Buffett sagt trotzdem, dass wir in erster Linie am Temperament arbeiten müssen. Konkret dürfte das bedeuten, dass wir unsere Aktien nicht direkt verkaufen, wenn die erste Volatilität einsetzt. Oder auch, dass wir bei den ersten unternehmensorientierten Schwierigkeiten nicht die ganze Investitionsthese infrage stellen. Aber auch nicht verkaufen, nur weil wir ein bisschen Rendite mit einer Investition erzielt haben. All das ist das Temperament, das man im Zaum halten muss.

Klassisch: Buy and Hold

Warren Buffett sagt, dass wir Temperament für einen Buy-and-Hold-Ansatz benötigen. Den Intellekt brauchen wir lediglich, um eine gute Investition ausfindig zu machen. Aber der anstrengendste Part ist es, dass wir durchhalten müssen. Deshalb ist für das Orakel von Omaha die Priorität sehr klar. Für dich auch? Zumindest macht es Sinn, einmal intensiver über diese Priorisierungen nachzudenken.

Der Artikel Warren Buffett: „Nicht der Intellekt entscheidet über Erfolg mit Aktien …“ ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022