O´REILLY - Schon wieder ein neues Allzeithoch

Die Aktie von O´Reilly Automotive befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert im April 2022 auf ein Allzeithoch bei 748,68 USD.

Nach einer längeren Konsolidierung brach der Wert am 24. Oktober 2022 über dieses Hoch aus. Dieser Ausbruch zeigte sofort Wirkung. Der Wert kletterte auf ein neues Rekordhoch bei 845,24 USD, ehe es zu einer mehrtägigen Seitwärtsbewegung kam. Aber auch diese Bewegung ist schon wieder vorbei. Diese brach erneut nach oben aus und setzte sich am Freitag erstmal etwas von dem alten Allzeithoch nach oben an.

Rally intakt

Die Rally in der Aktie des US-amerikanischen Autoteilehändlers hat ihre langfristige Rally gerade erst wieder bestätigt. Ein mittelfristiges Ziel liegt knapp unter 1.000 USD; Mit Erreichen dieses Ziels würde sich die Aktie auch einer potenziellen oberen Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung massiv annähern. Diese verläuft aktuell bei rund 1.023 USD.

Ein Rückfall unter 845,24 USD wäre nun unschön für die Bullen. Allerdings wäre das noch kein Drama. Allerdings müsste mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung 801,94 USD gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der O´Reilly-Aktie macht weiterhin einen bullischen Eindruck. Sie hat sogar das Potenzial, jetzt direkt weiter anzuziehen.

