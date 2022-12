Trading-Chance Walmart: Die Luft ist dünn … die Short-Seller dürften bereits lauern

Werbung

Der US-Einzelhandelsriese Walmart überraschte Mitte November zwar mit starken Ergebnissen im dritten Quartal. Es ist aber zweifelhaft, dass es mit den Gewinnen so problemlos weitergeht. Und die Aktie ist jetzt mal wieder heiß gelaufen. Die Bären dürften bereits in den Startlöchern stehen, denn die Luft nach oben ist jetzt sehr dünn: Eine Trading-Chance Short.

Wann bricht denn nun der Einzelhandel ein? Die US-Notenbank erhöht schon seit vielen Monaten den Leitzins, die Inflation ist hoch und hat längst vom Energiesektor auf Nahrungsmittel und die Dinge des täglichen Bedarfs übergegriffen. Doch Walmart verdiente im am 31.10. beendeten, dritten Quartal (Geschäftsjahresende ist bei den US-Handelsketten immer der 31.1.) mehr als im Vorjahreszeitraum. Ist Walmart immun gegen die Krise?

Optimistische Anleger vs. negative Perspektiven

Darauf wetten diejenigen, die die Aktie unmittelbar nach Vorlage der Quartalsbilanz wie wild eingesammelt hatten. Und ja, nicht nur der Umsatz lag (natürlich vor allem inflationsbedingt) mit 152,8 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal um fast neun Prozent über dem des Vorjahresquartals, auch der Gewinn lag mit 1,50 US-Dollar pro Aktie nicht nur weit über der Analystenprognose von 1,32 US-Dollar, sondern auch über dem des Vorjahres, als Walmart 1,45 US-Dollar verdiente. Es wirkt, als sei Walmart immun gegen den Druck seitens Inflation und höheren Zinsen, denn Konkurrent Target hat den zu spüren bekommen.

Aber viele übersehen dabei, dass höhere Zinsen ebenso wie steigende Preise ziemlich lange brauchen, bis sie am Ende beim Konsum und in den Bilanzen der Einzelhändler ankommen. Zwei, drei Quartale sind da nicht unüblich. Gut möglich also, dass das jetzt noch bis zum 31.1. laufende, vierte Quartal anders ausfallen wird. Aber selbst, wenn Walmart die derzeitige Erwartung erfüllt, mit 1,51 US-Dollar in etwa so viel zu verdienen wie im Winterquartal 2021/2022, ist die Aktie jetzt nicht mehr billig.

Überkauft und nahe am Rekordhoch: Steilvorlage für die Short-Seller

Auf Basis der derzeitigen Konsens-Schätzung eines Gewinns von 6,07 US-Dollar pro Aktie im Geschäftsjahr 2022/2023 hätte Walmart jetzt ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 25. Das wäre dann in Ordnung, wenn man in den kommenden zwei Jahren mit einem Gewinnwachstum zwischen 10 und 15 Prozent rechnen dürfte. Aber ist das realistisch? Es ist zumindest fraglich. Walmart hat im Eiltempo alle Register gezogen, um der Inflation und den nervösen Verbrauchern entgegen zu wirken. Das hat die Gewinne bislang oben gehalten. Aber der Druck wird jetzt erst richtig losgehen … und die Gegenmaßnahmen sind bereits „durch“. Hinzu kommt, dass das Chartbild den Bären gefallen dürfte:

Die Walmart-Aktie ist durch den Kurssprung als Reaktion auf die Quartalszahlen an die obere Begrenzung ihres breiten Aufwärtstrendkanals gelaufen und dadurch auf markttechnischer Ebene überkauft. Hinzu kommt, dass das gerade erst im April erreichte Rekordhoch von 160,77 US-Dollar bereits sehr nahe gekommen ist. Diese Gemengelage lockt zu Gewinnmitnahmen. Denn auch dem bullischen Lager dürfte schwanen, dass die Aktie in diesem Umfeld wohl kaum allzu weit über das alte Hoch laufen kann.

Daher ist diese Gemengelage eine spannende Basis, um auf der Short-Seite gegenzuhalten, wobei man in jedem Fall einkalkulieren sollte, dass die Aktie zwar nicht an oder knapp über das Rekordhoch laufen muss, das aber möglich ist. Ein Stop Loss sollte daher nicht zu eng und in der Konsequenz der Hebel eines Short-Trades nicht zu hoch gewählt werden.

Mit einem Hebel von 3 auf das Ende der Hoffnungs-Rallye setzen

Wir haben für diese Trading-Chance Short ein Knock-Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas herausgesucht, das einen Basispreis und einen Knock Out-Level bei 203,195 US-Dollar ausweist, woraus sich aktuell ein Hebel von ca. 3 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 166 US-Dollar ansiedeln, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0370 einem Kurs um 3,56 Euro in diesem Zertifikat. Die WKN dieses Knock-Out-Zertifikats Short auf Walmart lautet PD4HMD.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 160,77 US-Dollar

Unterstützungen: 146,05 US-Dollar, 136,95 US-Dollar, 133,30 US-Dollar, 128,07 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Walmart

Basiswert Walmart WKN PD4HMD ISIN DE000PD4HMD3 Basispreis 203,195 US-Dollar K.O.-Schwelle 203,195 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 3,56 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

