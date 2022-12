ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Lufthansa mit 'Overweight' - Ziel 9,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der Lufthansa bei einem Kursziel von 9,80 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Kranichlinie biete inzwischen eine viel "sauberere Anlagestory" mit der stärksten Bilanz unter den Netzwerk-Carriern, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die Staatshilfen zurückgezahlt und der Bund ziehe sich wieder zurück. Damit sei auch der Weg frei für Dividendenzahlungen und Übernahmeaktivitäten, so Gowers./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 19:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 00:15 / GMT

