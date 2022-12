SPOTIFY - Was soll hier noch schiefgehen?

SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. - WKN: A2JEGN - ISIN: LU1778762911 - Kurs: 80,310 $ (NYSE)

Als Anleger und Nutzer von Spotify hat man gegenüber Nichtnutzern des Musikstreaming-Dienstes einen Vorteil. Man kann die schlechte Stimmung, die sich im Zuge des Kurssturzes von mehr als 80 % seit dem Hoch im letzten Jahr bei ca. 385 USD aufgebaut haben dürfte, mit passender Musik untermalen oder aber kontern. Am schlechten Abschneiden der Aktie ändert dies jedoch nichts. Diese fiel Anfang November auf ein neues Allzeittief zurück, konnte sich anschließend aber oberhalb von ca. 70 USD stabilisieren.

Spotify bleibt ein heißes Eisen

Innerhalb des laufenden Abwärtstrends gibt es kurzfristig einige Stabilisierungsbemühungen. In den vergangenen Tagen wurde der Preisbereich ab ca. 73,75 USD gekauft. Die Herausforderungen, die seitens der Bullen gemeistert werden müssen, sind jedoch nicht zu übersehen. Da wäre einerseits die aktuell direkt im Weg stehende Abwärtstrendlinie, gefolgt von den horizontalen Widerständen bei 85,52 und 96,19 USD.

Konkrete Hinweise darauf, dass diese Widerstände überwunden werden können, gibt es derzeit noch nicht. Den einzigen Pluspunkt, den spekulative Käufer auf ihrer Seite haben, wäre das CRV. Sollte der Turnaround gelingen, könnten die Kurse in Richtung 125 USD oder sogar darüber hinaus durchstarten. Einem Potenzial von gut 50 % steht ein Risiko von ca. 15 % gegenüber. Das ist vertretbar aber eben auch spekulativ. Sollte die Aktie auf ein neues Tief zurückfallen, wäre zunächst die Reißleine zu ziehen. Eventuell kann man später einen neuen Versuch starten.

Fazit: In der Spotify-Aktie dominieren weiterhin die Verkäufer das Geschehen. Der Bärenmarkt ist intakt, was jedoch nicht an mir gelegen haben dürfte, wie mein eigener Spotify-Jahresrückblick zeigte. In diesem netten Gimmick teilte Spotify mir jüngst mit, dass ich zu den Usern gehöre, die in 2022 mit am meisten Musik hörten. So gern ich Spotify als User auch mag, die Aktie bekommt von mir maximal ein „sehr spekulatives Buy“.

