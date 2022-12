Dax® im Dezember: Geht dem Markt langsam die Puste aus? - n-tv Zertifikate vom 02.12.2022

In den vergangenen Wochen lief der #Dax® regelrecht im Rallymodus, aber reicht seine Puste auch noch für den Endspurt? Wie hat sich der Dezember in der Vergangenheit geschlagen und was bedeutet das für Anleger dieses Jahr? Friedhelm Tilgen spricht darüber mit Matthias Hüppe von der HSBC.



