Trading-Chance Geely: Schon wieder an der 200-Tage-Linie ausgebremst

Dass die Perspektiven für die Automobilindustrie im kommenden Jahr weit weniger rosig sein dürften wie 2021 und 2022, weiß man. Manch ein Unternehmen wird besser davonkommen als andere. Aber der chinesische Autokonzern Geely dürfte eher zur zweiten Gruppe gehören, denn auch, wenn man mit Volvo und Polestar auch in Europa aktiv ist: Der Hauptmarkt ist China. Und da sieht es in Sachen Konsum übel aus. Eine Trading-Chance Short.

Geely Automobile Holdings ist einer der großen chinesischen Automobilkonzerne, hierzulande als „Mutter“ von Volvo und Polestar bekannt, aber das Gros des Absatzes spielt sich mit heimischen Marken in China ab. Ein Markt, der immer mehr unter Druck gerät, durch die nicht enden wollenden Einschränkungen durch Pekings „Null-Covid-Politik“, durch die hohe Verschuldung von immer mehr Privathaushalten ebenso wie durch den in Schieflage geratenen Immobilienmarkt. Keine guten Aussichten für einen Automobilkonzern, zumal:

Die Aktie ist zu hoch bewertet

Die Aktie ist im Vergleich zu anderen großen Automobilkonzernen viel zu teuer bewertet. Während die westlichen Auto-Konzerne derzeit Kurs/Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 3 bis 8 ausweisen, liegt das KGV für Geely auf Basis der durchschnittlichen 2022er-Gewinnschätzung momentan bei 21. Das wäre dann zu rechtfertigen, wenn Geely 2023 und 2024 sehr deutlich mehr verdienen würde, obwohl die Analysten für andere große Unternehmen der Branche mit nachgebenden Gewinnen rechnen. Und in der Tat sieht die durchschnittliche Prognose einen in zwei Jahren verdoppelten Gewinn. Aber ist das realistisch?

Davon abgesehen, dass dann ein KGV um 10 immer noch eher hoch wäre und ja nur dann erreicht würde, wenn nicht nur die Gewinne wie erwartet stark steigen, sondern auch der Aktienkurs bliebe, wo er jetzt ist, wirkt diese Erwartung sehr ambitioniert, denn gerade der Hauptmarkt China hat momentan erhebliche Probleme. Der Konsum wächst nicht nur weniger stark als in früheren Jahren, es ist im Oktober zum Vorjahresmonat sogar gefallen. Und es wäre eine Überraschung, wenn die in einer Woche erwarteten November-Daten zum chinesischen Einzelhandel viel besser aussehen würden. Geely ist also teuer … besser gesagt zu teuer. Und das sieht man auch am Chartbild.

An der 200-Tage-Linie pflegt der Optimismus zu schwinden

Wir hatten Ende Juni einen Short-Trade auf die Geely-Aktie vorgestellt, nachdem der Kurs an der 200-Tage-Linie abgeprallt war. Es folgte zwar noch ein zweiter Versuch, an diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt vorbei zu kommen, aber das war es dann für die Bullen. Es folgte ein gewaltiger Abstieg, bei dem sich der Kurs mehr als halbierte und der der sich immer weiter eintrübenden Gemengelage in China Rechnung trug. Jetzt versuchte sich die Aktie erneut an der 200-Tage-Linie, aber …

Quelle: marketmaker pp4

… Sie sehen im Chart, dass der Kurs bereits unterhalb dieser Linie, konkret am oberen Ende der Seitwärtsrange aus dem Frühjahr, auf Abgabedruck traf. Darauf zu setzen, dass Geely auch dieses Mal nicht an diesem gleitenden Durchschnitt vorbeikommt und sich erneut nach unten orientiert, wäre daher einen Gedanken wert.

Immens spannend, aber auch hochvolatil: Für Trader mit guten Nerven!

Wer überlegt, diese Trading-Chance umzusetzen, würde in einem Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley ein geeignetes Instrument hierfür finden. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis von 21,103 Hongkong-Dollar und eine bei 19,400 Hongkong-Dollar liegende Knock Out-Schwelle. Daraus errechnet sich ein Hebel von momentan 1,34, für eine derart volatile Aktie passt das. Dieses Short-Zertifikat hat die WKN MD19AB.

Dieses Zertifikat lautet auf die Heimatwährung von Geely, d.h. es läuft in Hongkong-Dollar. Auch unser Chart ist in Hongkong-Dollar statt in Euro gehalten, denn auch, wenn man Geely auch hierzulande oder in den USA handeln kann, für die Chartanalyse ebenso wie für einen Trade ist es sinnvoll, immer die Heimatwährung zu wählen.

Den Stop Loss würden wir auf die Aktie bezogen bei 14,20 Hongkong-Dollar ansetzen, umgerechnet auf das Zertifikat würde das beim aktuellen Wechselkurs von 8,17 Hongkong-Dollar pro Euro einem Kurs von 0,83 Euro in diesem Short-Zertifikat WKN MD19AB entsprechen.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 12,96 HKD, 13,40 HKD, 13,98 HKD

Unterstützungen: 10,68 HKD, 9,18 HKD, 8,30 HKD

Knock-Out Zertifikat Short auf Geely Automobile Holdings

Basiswert Geely WKN MD19AB ISIN DE000MD19AB2 Basispreis 21,103 Hongkong-Dollar K.O.-Schwelle 19,400 Hongkong-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Morgan Stanley Hebel 1,34 Stop Loss Zertifikat 0,83 Euro

