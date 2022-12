DAX: Index festgenagelt

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas leichter in die neue Woche, schwankte intraday in einem relativ kleinen Intervall und tendiert mittlerweile wieder ergebnislos auf seinem Eröffnungskurs.

Anhand dieser Reaktion scheint sich die Befürchtung zu bestätigen, dass bis zum FED-Zinsentscheid am Mittwoch keinerlei greifbare Impulse aufkommen werden. Diesbezüglich würde sich der DAX entsprechend zwischen den Kursmarken von 14.226 und grob 14.400 Punkten wiederfinden.

Auch an der Datenfront geht es heute vergleichsweise ruhig zu, die letzte planmäßige Nachricht des Tages wird aus den USA mit frischen Zahlen zum Haushaltssaldo per November um 20:00 Uhr erwartet. Erst morgen stehen wieder deutlich mehr Daten wie beispielsweise die US-Verbraucherpreise aus November und die ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschlands an.