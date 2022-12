SAP - Dieser Umweg kann eine schöne Einstiegschance werden

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 103,080 € (XETRA)

In Folge des Anstiegs über die Widerstandsmarke bei 94,47 EUR verstetigte sich der Aufwärtstrend der Aktie von SAP und führte Anfang November zu einem dynamischen Ausbruch über die 100,08-EUR-Marke. Nachdem der zentrale Widerstand überwunden war, stieg der Kurs auch noch über 104,40 EUR und erreichte die kurzfristige Zielmarke bei 107,07 EUR.

Pullback an 100,08-EUR-Marke läuft

Dieser Anstieg wird seit Mitte November korrigiert und hat dabei noch bis 100,08 EUR "Luft", ohne dass der Aufwärtstrend davon tangiert würde. An diese frühere Widerstandsmarke könnte die Aktie auch in den nächsten Tagen im Rahmen der sich ausweitenden Dreiecksformation zurücksetzen und damit auch das Abwärtsziel des Einbruchs vom 02. bis 08. Dezember erreichen. An dieser Stelle dürfte der Wert spätestens drehen und seinen Aufwärtstrend über 108,12 bis 110,00 EUR und später ggf. bis zur Unterseite der Seitwärtsbewegung des vergangenen Jahres bei 112,78 EUR fortsetzen. Das erste prozyklische Kaufsignal wäre dabei ein Anstieg über 106,00 EUR.

Sollte die SAP-Aktie dagegen auch unter 100,08 EUR fallen, könnte schon am früheren Hoch bei 98,55 EUR die nächste Aufwärtswelle starten. Erst darunter wäre der Aufwärtstrend nachhaltig unterbrochen und ein Abverkauf bis 94,47 und 91,00 EUR die Folge.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)