1291 Die Schweizer Anlagestiftung – die neue Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» bindet erfolgreich eine Hochhausentwicklung in Effretikon an

1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») hat am Freitag, 9. Dezember 2022, für die neue Anlagegruppe „Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz“ das Grundstück für ihr Neubauprojekt in Effretikon, Kanton Zürich beurkundet. Die Eigentumsübertragung erfolgte gleich im Anschluss. Es handelt sich um eine nachhaltige Hochausentwicklung direkt am Bahnhof Effretikon, mit Wohn- und Büroflächen sowie Verkaufsflächen im Sockel bei einer Gesamtmietfläche von rund 10‘000 m2. Für das Quartier direkt am Bahnhof liegt die Masterplanung vor, für das Grundstück an der Bahnhofstrasse 28 ein Studienauftrag. Das Gestaltungsplanverfahren soll bis Anfang 2024 abgeschlossen werden. Die Realisierung des Projekts ist von Q1 2025 bis Q4 2027 geplant. Das Neubauprojekt soll nach den Grundsätzen der 2000-Watt-Areale realisiert werden. Die Wärmeerzeugung für das Gebäude erfolgt durch Erdsonden sowie Wärmepumpen, in der Fassade werden Solarzellen integriert. Der zweistöckige Sockel ist für eine öffentliche Nutzung mit Verkaufsflächen, Gastroangebot und begrünten Aussenflächen vorgesehen. Die Inbetriebnahme des Neubaus ist für Frühjahr 2028 geplant. Es wird mit einem Anlagewert von rund CHF 95 Millionen gerechnet. Kontaktperson

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

