Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt



16.12.2022 / 07:24 CET/CEST



Matador Secondary Private Equity AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt



Liquidität wird für den Portfolioausbau / Secondary Private Equity Investments verwendet

455.492 neue Inhaberaktien wurden ausgegeben

Großes Interesse an Secondary Private Equity

Hervorragende Einstiegskurse mit hohem Discount

Sarnen, 16. Dezember 2022 – Die Matador Secondary Private Equity AG (CH0042797206) hat ihre jüngste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Erhöhung, die die Generalversammlung des Unternehmens genehmigt hatte, konnte die auf Secondary Private Equity spezialisierte börsennotierte Gesellschaft 455.492 Inhaberaktien zu einem Bezugspreis von jeweils CHF 4.25 netto veräußern. Die neuen Aktien sind mit denselben Rechten wie die bestehenden Inhaberaktien ausgestattet. „Die hohe Nachfrage nach Aktien an unserem Unternehmen ist sowohl dem steigenden Interesse an Private Equity als auch der guten Performance des Portfoliomanagements geschuldet“, erklärt die Gesellschaft.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird für den Kauf von weiteren Secondary Private Equity Beteiligungen verwendet werden. „Mit dem Rückenwind der jüngsten Erfolge der Transaktionen aus unseren Portfolios sowie mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung werden wir den Erfolgskurs weiter fortsetzen“, so die Gesellschaft weiter.



Über die Matador Secondary Private Equity AG:

Die Matador Secondary Private Equity AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist auf Secondary Private Equity Investments spezialisiert, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert.



Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

office@matador-secondary-private-equity.com

– Die Matador Secondary Private Equity AG (CH0042797206) hat ihre jüngste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Erhöhung, die die Generalversammlung des Unternehmens genehmigt hatte, konnte die auf Secondary Private Equity spezialisierte börsennotierte Gesellschaft 455.492 Inhaberaktien zu einem Bezugspreis von jeweils CHF 4.25 netto veräußern. Die neuen Aktien sind mit denselben Rechten wie die bestehenden Inhaberaktien ausgestattet. „Die hohe Nachfrage nach Aktien an unserem Unternehmen ist sowohl dem steigenden Interesse an Private Equity als auch der guten Performance des Portfoliomanagements geschuldet“, erklärt die Gesellschaft.Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird für den Kauf von weiteren Secondary Private Equity Beteiligungen verwendet werden. „Mit dem Rückenwind der jüngsten Erfolge der Transaktionen aus unseren Portfolios sowie mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung werden wir den Erfolgskurs weiter fortsetzen“, so die Gesellschaft weiter.Matador Secondary Private Equity AG



Datei: Matador Secondary Private Equity AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt



Ende der Medienmitteilungen