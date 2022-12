Eckert & Ziegler: Gründer gibt Chefposten an Hasselmann ab

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler macht Unternehmensgründer Andreas Eckert Platz für einen Nachfolger. Der bisherige Vertriebsvorstand Harald Hasselmann solle nach Eckerts Willen neuer Vorstandschef werden, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Montag in Berlin mit. Eckert selbst wolle zur Hauptversammlung Mitte 2023 aus dem Vorstand ausscheiden und in den Aufsichtsrat wechseln. Bereits zum 1. Januar bekommt die Gesellschaft zwei zusätzliche Vorstandsmitglieder: Hakim Bouterfa für die klinische Entwicklung und Jutta Ludwig für das Asien-Geschäft. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte Eckert & Ziegler weiter mit.

Andreas Eckert leite das Unternehmen seit nunmehr über 30 Jahren und sei damit einer der dienstältesten Vorstandsvorsitzenden einer börsennotierten deutschen Publikumsgesellschaft, hieß es weiter. Er wolle sich nun aus dem unmittelbaren operativen Geschäft zurückziehen. Die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, die mehr als 30 Prozent der Anteile an der Gesellschaft hält, verfügt über ein Entsendungsrecht für den Aufsichtsrat. Sie will Eckerts Wechsel in das Kontrollgremium den Angaben zufolge unterstützen. Daher stünden dem Übergang weder das Aktienrecht noch die Empfehlungen des Kodex guter Unternehmensführung entgegen, hieß es weiter./stw/mis