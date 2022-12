VERTEX - Highflyeraktie gerät unter Druck

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 295,960 $ (Nasdaq)

Die Vertex-Aktie startete nach im Herbst letzten Jahres nach einem Tief bei 176,36 USD zu einer starken Rally. Diese führte die Aktie am 24. Oktober 2022 erstmals über das alte Allzeithoch aus dem Juli 2020. Am 08. Dezember kletterte der Wert noch auf sein aktuelles Rekordhoch bei 324,75 USD.

Aber seitdem muss der Wert deutliche Verluste hinnehmen. Am Freitag kam es zum Rückfall unter das alte Allzeithoch und unter eine Variante des Aufwärtstrends seit November 2021. Heute kommt es im frühen Handel sofort zu weiteren Verkäufen.

Weitere Abgaben drohen

Der Rückfall unter den Aufwärtstrend verbunden mit dem Rückfall unter das alte Allzeithoch deutet auf weitere Abgaben hin. Die Gewinnmitnahmen in der Vertex-Aktie könnten sich also noch einige Zeit ziehen. Ein erster möglicher Zielbereich wäre die Unterstützung bei 277,20 USD. Sollte diese nicht halten, müsste mit weiteren Abgaben an das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Oktober 2021 bei 257,20 USD.

Eine schnelle und stabile Rückkehr über 306,08 USD erscheint unwahrscheinlich. Sollte es aber doch dazu kommen, dann wäre mit einem Anstieg an das Allzeithoch zu rechnen.

Fazit: Die Vertex-Aktie muss heute einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Kurzfristig haben nun die Bären das Sagen.

Zusätzlich lesenswert:

MICRON - Noch 15 % Abwärtspotenzial?

INTEL - Wo bieten sich neue Chancen in der Aktie?

Vertex Pharmaceuticals Inc

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)