Widerstand: 13.940 14.000 Unterstützung: 13.790 13.700

Rückblick:

Den Dax-Bullen gelang gestern kein Ausbruch über den angesprochenen Widerstandsbereich um "13.980/95 Punkte" und so kam es zur avisierten "Wiederaufnahme des kurzfristig intakten Abwärtstrends und neuen Bewegungstiefs unterhalb von 13.800 Punkten."

Nach dem für mich nicht ganz unerwarteten restriktiven Schritt der Bank of Japan heute Morgen fiel der Index heute morgen direkt aus dem Bett und rutschte unter die Marke von 13.800 Punkten ab, nachdem der Index bereits am Vorabend deutlich schwächer notiert hatte.

Ausblick:

Mit den neuen Bewegungstiefs unterhalb von 13.800 Punkten wurde das avisierte Kursziel auf der Unterseite abgearbeitet und damit ein erster kurzfristiger Abwärtsimpuls komplettiert. Die Reaktion der Käufer in der ersten Handelsstunde des XETRA-Handels ist klar bullisch zu interpretieren und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die kurzfristige Abwärtsbewegung seit dem vergangenen Dienstag zunächst abgeschlossen wurde. So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschluss unter die Marke von 13.750 Punkte abrutscht, haben kurzfristig die Bullen das bessere Blatt für eine Erholung in den Bereich 13.950 bis 14.000 Punkte.