Widerstand: 13980 14.150 Unterstützung: 13.800 13.700

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom Freitag lautete wie folgt:

Der Bereich um 13.800 Punkte wäre eine erste mögliche Zielmarke, an der eine Zwischenerholung einsetzen könnte. Unterhalb von 14.000 Punkten dominieren in jedem Falle kurzfristig weiter die Abwärtsrisiken.

Die Verkaufswelle vom Donnerstag setzte sich am Freitag erwartungsgemäß fort, das Tagestief lag wenige Punkte oberhalb der 13.800er Marke. Im Anschluss setzte eine Zwischenerholung ein.

Ausblick:

Sollte den Käufern ein Stundenschlusskurs oberhalb von 13.980/95 Punkten gelingen, wäre eine Fortsetzung der aktuell laufenden Zwischenerholung Richtung 14.100 bis 14.150 Punkte drin für die Bullen. Unterhalb von 14.000 Punkten muss hingegen jederzeit mit der Wiederaufnahme des kurzfristig intakten Abwärtstrends und neuen Bewegungstiefs unterhalb von 13.800 Punkten gerechnet werden. Die Käufer haben heute morgen in der europäischen Sitzung kaum etwas zu Stande bekommen, der Ball liegt daher am Nachmittag - wie so oft - in der Spielhälfte der Wall Street Börsianer.