Apple Hospitality gibt Dividende und Sonderdividende bekannt

Der amerikanische Immobilienkonzern Apple Hospitality REIT Inc. (ISIN: US03784Y2000, NYSE: APLE) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,08 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Zusätzlich wird eine Sonderdividende in Höhe von 0,08 US-Dollar ausgeschüttet.

Aktionäre erhalten die Ausschüttungen am 17. Januar 2023 (Record day: 30. Dezember 2022).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,96 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 16,00 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2022) und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 5,97 Prozent. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 341,15 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 277,16 Mio. US-Dollar), wie am 7. November 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 59,15 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 31,76 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Apple Hospitality operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und ist auf Luxus-Hotel Immobilien in den USA spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Richmond, im US-Bundesstaat Virginia.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 0,93 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,69 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de