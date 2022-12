Das Fazit der gestrigen Chartanalyse lautete wie folgt:

Die Reaktion der Käufer in der ersten Handelsstunde des XETRA-Handels ist klar bullisch zu interpretieren und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die kurzfristige Abwärtsbewegung seit dem vergangenen Dienstag zunächst abgeschlossen wurde. So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschluss unter die Marke von 13.750 Punkte abrutscht, haben kurzfristig die Bullen das bessere Blatt für eine Erholung in den Bereich 13.950 bis 14.000 Punkte.