AMGEN - Nach dem HORIZON-Kursrutsch nun ein Kauf?

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 266,260 $ (Nasdaq)

Die Amgen-Aktie folgte dem Prognosepfeil aus der Oktoberanalyse recht gut. Das Ziel bei 283,11 USD wurde in der Spitze aber deutlich übertroffen, ehe eine Konsolidierung einsetzte. Diese beschleunigte sich, nachdem in der Vorwoche bekannt gegeben wurde, dass das Biotech-Urgestein Horizon Therapeutics für 27,8 Mrd. USD übernehmen werde. Wie ist dieser Kursrutsch charttechnisch einzuordnen?

Zunächst eine kurze fundamentale Einschätzung. Analysten erwarten bei Amgen in den kommenden zwei Jahren ein solides, aber niedriges Wachstum im einstelligen Prozentbereich. Ob in diesen Schätzungen die Zahlen von Horizon bereits miteingearbeitet wurden, wage ich aber zu bezweifeln. Insofern müssen sich Anleger diesbezüglich wohl noch etwas gedulden.

Eindämmungslinie wirkt

Aus charttechnischer Sicht zählt der Wert zu den Outperformern im Jahr 2022 und das trotz der Abgaben in den vergangenen Wochen. Blickt man auf den langfristigen Monatschart, so lässt sich eine Pulback-Linie einzeichnen, die sämtliche Anstiege ausgebremst hat. Insofern zeigt diese Betrachtungsweise auch, dass der Wert zuletzt eher "oben" angeklopft hatte und die Konsolidierung in diesem Monat durchaus gesund war.

Der blick auf den Wochenchart verrät wiederum, dass das Ausbruchsleel zwischen 265 und 260 USD nun als Untersützung wirkt und die Aktie sich dort seit einigen Tagen um eine Stabilisierung bemüht. Im Idealfall gelingt nun die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung mit Zielen bei 276,69 und darüber 296,67 USD. Eine weitere Ausdehnung der Konsolidierung in Richtugn 251,30 USD und damit auch in Richtung des EMA50 sollten antizyklische Trader bei der Stoppsetzung noch berücksichtigen. Darunter und verstärkt auch unter 244,71 USD werden Abgaben in Richtung der Aufwärtstrendlinie seit November 2021 wahrscheinlich.

Fazit: Die Übernahme von Horizon wird das Amgen-Management noch eine Weile beschäftigen. Erst im kommenden Jahr dürften die positiven Effekte auch verstärkt in den Analystenschätzungen auftauchen. Aus technischer Sicht ist die Aktie nach der 10 %-Konsolidieurng wieder interessant, fällt im Idealfall aber nicht mehr unter 250 USD.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 25,98 26,24 27,77 Ergebnis je Aktie in USD 17,10 17,66 18,38 KGV 16 15 14 Dividende je Aktie in USD 7,04 7,75 8,36 Dividendenrendite 2,64 % 2,91 % 3,14 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Amgen-Aktie (Wochenchart)

